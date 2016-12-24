Как оформить недвижимость в дар несовершеннолетнему?

Многие граждане, имеющие несовершеннолетних детей, сталкиваются с вопросом о том, каким образом можно оформить передачу права собственности на недвижимое имущество (квартиру, земельный участок и т.д.) на своего ребенка.

Дело в том, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут самостоятельно совершать сделки, направленные на приобретение (покупку) или отчуждение (продажу) недвижимого имущества.

В чем заключается особенность договора дарения - в соответствии с Гражданским кодеком РФ, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться.

В случае, если предметом договора будет являться объект недвижимости, договор заключается в письменной форме.

Когда такой договор заключается между взрослыми совершеннолетними людьми, особенных проблем не возникает. Договор подписывают лица, которые в силу гражданского кодекса обладают всеми правами дееспособных граждан.

Но в случае передачи дара несовершеннолетнему гражданину такой договор может быть подписан только законными представителями ребенка - родителями, опекунами или попечителями - в случае, если несовершеннолетний не достиг 14 летнего возраста.