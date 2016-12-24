Как оформить недвижимость в дар несовершеннолетнему?

Социум

Многие граждане, имеющие несовершеннолетних детей, сталкиваются  с вопросом о  том, каким образом можно оформить передачу права собственности на недвижимое имущество (квартиру, земельный участок и т.д.) на своего ребенка.

Дело  в  том,  что  лица,  не  достигшие  18-летнего  возраста,  не  могут  самостоятельно  совершать  сделки, направленные на приобретение (покупку) или отчуждение (продажу) недвижимого имущества. 

В  чем  заключается  особенность  договора  дарения  -  в  соответствии  с  Гражданским  кодеком  РФ,  по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. 

В  случае,  если  предметом  договора  будет  являться  объект  недвижимости,  договор  заключается  в письменной форме.

Когда такой договор заключается между взрослыми совершеннолетними людьми, особенных проблем не возникает.  Договор  подписывают  лица,  которые  в  силу  гражданского  кодекса  обладают  всеми  правами дееспособных граждан.

Но в случае передачи дара несовершеннолетнему гражданину такой договор может быть подписан только законными  представителями  ребенка  -  родителями,  опекунами  или  попечителями  -  в  случае,  если несовершеннолетний не достиг 14 летнего возраста.

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