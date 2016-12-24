«На ремонт «дома ужасов» нужно примерно 20 миллионов рублей!»

«Вечерний Саранск» продолжает следить за судьбой дома № 20 по ул. Кошевого. После публикации нашего материала и обращений в различные инстанции Государственная жилищная инспекция обязала управляющую компанию, обслуживающую этот дом, произвести работы по текущему ремонту стен лестничных клеток и мест общего пользования, устранить неисправности остекления и привести проводку в надлежащее состояние. Причем все работы необходимо было сделать до 7 ноября текущего года. Очередная наша встреча с жильцами дома произошла во второй половине ноября. Отметим, что на этот раз держать ответ перед жителями пришли представитель ГУКа и подрядчик.



Диалог на крыльце

Встреча началась с разговора у подъезда дома, слово взял Марат Биккулов - директор домоуправления, обслуживающего дом.

- Все оголенные места проводки я устранил моментально, - рассказывает подрядчик. - Что касается штукатурки и остальных вещей, то это все трудоемкое и затратное дело. Сразу хочу отметить, что одно крыло почти полностью отремонтировано. Работы проводились год - полтора назад. На ремонт были выделены субсидии. Но прошло совсем немного времени, и состояние там уже вновь оставляет желать лучшего. Жильцы сами не желают видеть хорошее! Для чего тогда им ремонтировать, если результат будет таким же?

- А что вы скажете о многолетних протечках?

- Причина протечек одна - душевые кабины на этажах проектом не предусмотрены! - отвечает Марат Биккулов. - Если не изменяет память, где-то в 2002-2003 г. по просьбе жителей были сделаны душевые на этажах. До этого душевые для общего пользования находились на первом этаже. Я могу поменять кусок трубы, отремонтировать вентиль, но, когда жители не убирают за собой душевые, я ничего не могу сделать. Они не убирают за собой, в итоге труба забивается, и вода начинает идти в разные стороны. Срок годности гидроизоляции уже прошел, и вода через плиты, бетон просачивается на нижние этажи. Какой здесь выход? Необходимо закрыть душевые, чтобы полностью их отремонтировать. Но это возможно, если город выделит дополнительные средства. Второй вариант - привести их в соответствие со строительными нормами. Это тоже большая работа. А вообще, чтобы провести все необходимые работы по дому, необходимо порядка 20 миллионов рублей!

Собственник есть, хозяина нет

Еще пару месяцев назад в комнате первого этажа, в которой давно никто не живет, было разбито окно. В этот раз силами управляющей компании окно было застеклено, хотя по закону это должен делать собственник.

- Вы как управляющая компания должны были найти собственника и донести до него информацию, что он ОБЯЗАН застеклить свое окно, чтобы во время зимнего периода не было форс-мажорных ситуаций. К тому же у вас должен быть телефон, чтобы в случае аварийной ситуации можно было с ним связаться. Ведь у вас, скорее всего, есть его данные, - говорит представитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по РМ Ольга Вишнякова.

- Что касается этого помещения, то я пять раз ставил там остекление и пару раз вывозил горы мусора, - рассказывает подрядчик. - Живший там бомж все таскал в комнату с помойки, даже диван! Вопрос: почему жильцы не следят за тем, кто в этой комнате ночует? Вы что, не можете вызвать полицию своевременно?

- Мы бомжей из этой комнаты по мере сил гоняли, - отвечает житель дома. - Вы представляете, что было бы, вздумай они спилить батарею и сдать её на лом, как это сделали с почтовыми ящиками? Мы, кстати, по поводу почтовых ящиков обращались к участковому, так он ответил, что у него нет никакого желания связываться с нашим домом, говорит, разбирайтесь сами как хотите! Поэтому хорошо, что комнату эту хотя бы застеклили.

Тазик вернулся на место

В самом правом крыле дома никаких изменений, кроме застекления окон, заметно не было. Такие же ржавые разводы на стенах и потолке, плесень, паутина, облезлые стены, затхлый воздух… На третьем этаже у стены вновь появился тазик. Сама стена мокрая, да и с потолка капает прямо на головы людей. Дверь в душевую не то что не закрывается, она стоит просто как прилагательное, то есть к стене прилагается.

- Стена мокрая, потому что течет сверху, - говорит подрядчик. - Так и будет течь, потому что гидроизоляция пришла в негодность! Надо временно все душевые закрыть и отремонтировать. Заменить все душевые, раковины, краны и т.д. стоит примерно 5 миллионов на все этажи.

- Получается, на этаж требуется миллион?

- Здесь надо практически все ломать! И стены, и полы ремонтировать надо, проводку менять… Смотрите, стена практически обваливается, поэтому без основательного ремонта простая штукатурка здесь держаться не будет! Но денег на доме практически нет, жильцы задолжали большую сумму.

Постоянно течет вода не только на кухне, но и в душевой этажом выше. Стоит сказать, что порой и сами жильцы не до конца закрывают кран, а иногда у крана просто нет вентиля!

- Вы еще туалет посмотрите, в каком он состоянии, - говорит молодая жительница дома. - А ведь у нас на этаже проживают 5 детей! Но жаловаться бесполезно! Подрядчик от нас прячется, в доме так никто и не появлялся!

Отсутствие раковин на кухне пятого этажа директор домоуправления объяснил тем, что жильцы сами их сняли и сдали на лом.

- Мы поставим новые раковины. Пусть по минимальной цене, но сделаем, - пообещал Марат Биккулов. - Здесь надо менять еще канализацию, она просто забилась. Наверное, поэтому жильцы и сняли раковины. В течение недели я все сделаю.

Слово официальным лицам

Мы попросили прокомментировать увиденное представителя Государственной жилищной инспекции.

- По результатам посещения будет выписано повторное предписание и возбуждено административное производство, - говорит Андрей Солдаткин, сотрудник отдела лицензионного контроля ГЖИ. - Если повторное предписание не выполнят, будет составлен протокол, административное производство, далее следует штраф на управляющую компанию, он может достигать 250 тысяч.

- Что вы будете делать с этим домом? - интересуемся у представителя ГУКа Дмитрия Быстрова.

- У нас есть два варианта развития событий: либо выполнять предписания ГЖИ, либо расторгать договор с собственниками, и пусть они выбирают другую управляющую компанию, которая будет их надлежащим образом обслуживать.

- Интересно! Вы несколько лет здесь деньги собирали, довели дом до такого состояния, а теперь хотите бросить дом? - возмущается председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по РМ Алексей Кливер.

- Этот дом нуждается в капитальном ремонте, - продолжает Дмитрий Быстров, - но мы собираем деньги только на текущий ремонт, поэтому не можем сделать полноценный капитальный ремонт. Сейчас в доме нарушена гидроизоляция. В левом крыле работы (на кухне, в душевых) были проведены в 2015 году за счет городских субсидий, а правое крыло стоит неотремонтированное. Бюджет не резиновый, чтобы администрация могла выделить сразу много денег. Сейчас капитальный ремонт проводится за счет средств Фонда капитального ремонта. Что касается задолженности, жильцы недоплатили более 3 миллионов рублей. За последние несколько лет мы подали порядка 50 исковых заявлений о взыскании долгов. Было взыскано, в том числе через приставов, 1 миллион 300 тысяч рублей.

Мусор - в окно

Только все решили расходиться, как подошла еще одна жительница дома.

- Заставьте их мусор под окнами убрать, - обращается она к присутствующим. - Невозможно в окно смотреть! Все в мусоре! Да, это выкидывают жильцы верхних этажей, а я внизу живу, мне неприятно в окно смотреть! Кто конкретно кидает, я не знаю, там много комнат!

- Дворники убирали мусор с другой стороны дома, но прямо во время уборки им на головы падали пакеты с мусором! - возмущается Марат Биккулов. - Дворники просто развернулись и ушли.

Людмила АНЮТИНА