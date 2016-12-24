Как не стать жертвой мошенников?

Пыхнём стариной
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
На что в первую очередь стоит обратить внимание при покупке недвижимости? Кадастровая палата по Республике Мордовия советует придерживаться простой инструкции:
1) Обращаться к онлайн-сервису, который позволяет узнать кадастровую стоимость объекта, его площадь и наличие (отсутствие) прав и ограничений прав. Сервис поможет уточнить, стоит ли объект на кадастровом учете. Если стоит, обратиться за выпиской в МФЦ, чтобы узнать правообладателя.
2) Не подменять договор дарения договором купли-продажи и наоборот. Впоследствии заинтересованное лицо может обратиться в суд с признанием сделки недействительной.
3) Если договор купли-продажи заключается через представителя, к которому утрачено доверие, необходимо тут же обратиться к нотариусу с заявлением об отмене доверенности и представить справку нотариуса об ее отмене.
4) Опасаться непроверенных фирм и риэлторов. Надежнее обратиться в офис Кадастровой палаты, которая составит договор и заодно проверит все документы.
Кроме того, собственник недвижимости, который опасается, что с его объектом могут провести незаконную сделку может внести в Единый государственный реестр недвижимости запись о невозможности осуществления любых сделок с принадлежащим ему имуществом без его личного участия.
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
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