Конек-Горбунок из Страны Восходящего Солнца

Музыкальный театр открыл новый сезон премьерой балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок». Поставили его на мордовской сцене питерцы Надежда Калинина и Сергей Новиков. Премьера прошла с большим успехом, зрителям понравилась красивая сказка, рассказанная балетным языком. И взрослых, и детей покорил главный герой балета Конек-Горбунок в исполнении миниатюрной японки Канон Сунахара. Она очень убедительно воплотила образ сказочного персонажа, партию которого обычно исполняют мужчины. Так было и в Петрозаводске, где этот балет питерский тандем авторов поставил на несколько лет раньше, чем в Саранске. Почему эта роль досталась именно Канон, знает Зухра Астанкова - педагог-репетитор яушевского театра и ассистент хореографа-постановщика балета «Конек-Горбунок». Премьерой этого балета Зухра Астанкова отметила 40-летие своей творческой деятельности, которая началась в 1977 году в Башкирском государственном театре оперы и балета, затем продолжилась в Омском музыкальном театре. Со сцены Зухра ушла в 50 лет! Какие балетные тропы привели этих дам в Саранск, актрисы рассказали журналисту «ВС».

Зухра Астанкова: «Мне хотелось остаться в России»

- Последний свой балет я станцевала на сцене Омского музыкального театра в 50 лет. Это был «Дон Кихот» Минкуса. Конечно, не все балерины могут танцевать до таких лет. Для этого нужны определенное физическое состояние и профессиональные данные. У меня были очень хорошие учителя. В Пермском хореографическом училище моим педагогом была Людмила Павловна Сахарова. Сейчас в балетном мире это имя произносят как марку качества, так раньше произносили имя Агриппины Вагановой. За годы работы в Омске я станцевала практически весь классический репертуар. Очень рано, лет с тридцати, начала преподавать. Это самый расцвет для балерины. Сочетать довольно трудно, но у меня получалось. В Музыкальном театре имени Яушева работаю четвертый год. Привел меня сюда международный проект - балет «Кармен», балетмейстером была Надежда Калинина, с которой мы уже работали вместе. Спектакль получился на редкость замечательным, объехал много городов в России и Европе. Главный балетмейстер саранского театра Алексей Батраков предложил мне остаться работать в театре педагогом-репетитором. Я благодарна ему за это. Были и другие предложения работы, но хотелось остаться в России. Здесь мне все нравится: шикарный климат, замечательный город. Конечно, работать с коллективом труднее, чем танцевать самой, ответственности намного больше.

Хореографически балет «Конек-Горбунок» трудный, присутствует не только пальцевая техника, но и элементы современного танца. Стиль Надежды Калининой - неоклассика, поэтому в ее спектаклях очень зрелищная хореография.

Роль Конька-Горбунка нашей Кане давалась непросто. И дело даже не в технике (весь спектакль Конек танцует на пальцах), а в самом сказочном образе, таком русском и таком необычном для японской девушки. Мы решили сделать Конька девочкой в расчете именно на Кану. Есть у нее замечательная особенность, она очень обаятельна на сцене. Ее улыбка, детское непосредственное обаяние, энергетика передаются зрителю.

Чтобы состоялась эта самая большая на сегодняшний день роль Каны, ей пришлось не только сказку Ершова прочитать. Мы показывали ей одноименный мультфильм, старую постановку балета Александра Радунского, постановку Алексея Ратманского - все, что нашли о Коньке-Горбунке. Очень сложно было объяснить человеку с совершенно другой ментальностью, почему, например, мы смеемся над Царем. В процессе репетиций выяснилось, у нас даже одинаковые жесты обозначают разное: то, что для нас «иди сюда», у японцев - «иди отсюда». Мы объясняли Кане, почему герои так себя ведут, попутно рассказывая об особенностях русского характера. Почему все любят Конька, хоть он Горбунок, и простоватого Ивана, почему не любят Царя.

Канон Сунахара:

«В японских сказках никто не умирает…»

- Я поняла сказку «Конек-Горбунок» через Пушкина. Сначала прочитала «Сказку о царе Салтане», она немного похожа на «Золушку», только потом осилила сказку Ершова. Но до сих пор не понимаю, за что Царя в кипяток? Он же не сделал ничего плохого, просто - дурак. В японских сказках никто не умирает, они же для детей...

В Саранске я работаю третий год, а впервые приехала в Россию 12 лет назад. Балетом занимаюсь с детства, выигрывала разные конкурсы в Японии. В 14 лет решила получить профессиональное образование в России. В 2006 году поступила в Московскую государственную академию хореографии, четыре года жила в интернате. Приехала, совершенно не зная языка, говорила на английском, но мне было совсем не сложно. Я была еще ребенок, охотно впитывала все новое. Учила русский язык, училась балетному мастерству. В Японии балет скорее хобби, чем профессия, а мне хотелось заниматься им профессионально. Получив образование, твердо решила остаться в России. Работала в балетных труппах Москвы, Ижевска, Чебоксар… С антрепризным московским театром объездила много стран. Но каждый раз, возвращаясь в Россию, я сталкивалась с визовыми проблемами. Устала от неопределенности, уехала в Японию, работала менеджером в гостинице, тут, кстати, пригодился русский язык. Три года на родине скучала по России и сцене, читала Достоевского, совершенствовала язык.

Вернуться в балет решила в Киевском театре оперы и балета, украинскую визу проще было получить. Задержаться надолго там не получилось, приехали артисты из Донецкого театра, мне не осталось места. Оттуда я поехала в Грузию. Меня хорошо приняли в театре, я нашла там соотечественника, с которым поддерживаю отношения до сих пор. Он предложил мне попробовать себя в журналистике. С тех пор я пишу в его журнал, моя тема - геноцид евреев во время Второй мировой войны. Но в Грузии я тоже прожила совсем недолго. Мне там не понравилось: молодежь говорит на грузинском и английском, русских не любят. А мне хотелось говорить на русском. И я снова полетела в Москву. Знакомые подсказали, что артисты балета требуются в саранском театре, и помогли мне связаться с Алексеем Батраковым.

Я до этого никогда не слышала про Саранск и билет взяла в Саратов. Потом звонила из Саратова Алексею Алексеевичу и спрашивала, как доехать из аэропорта до театра. Он отвечал, что мне надо не в аэропорт, а на вокзал. Потом, конечно, разобралась что к чему, добралась в Саранск, увидела город, театр и решила - останусь.

Саранск стал для меня родным городом, а Зухра мне как мама. Она помогает и в работе, и в жизни. Здесь теперь моя семья. В феврале я вышла замуж. Мой муж Сергей не имеет отношения к театру, он программист. Свадьбу мы играли дважды: зимой в Саранске и потом летом в Японии традиционный свадебный обряд совершили. Мои родители рады за меня, они прилетали на свадьбу сюда, познакомились с русскими родственниками. Мой папа по образованию физик, он работает в металлургической отрасли. Мама, как большинство женщин в Японии, домохозяйка. Она большая поклонница балета, это она заставляла меня в детстве заниматься хореографией. Она счастлива, что я состоялась в профессии, очень гордится моими достижениями. Вот специально прилетела вместе с моей младшей сестрой в Россию на премьеру «Конька-Горбунка». Она говорит, что Саранск похож на Японию в старые времена. Люди живут по-человечески, открыто. Как говорил Достоевский: «У русских широкая душа, как их земли». Моя младшая сестра тоже уезжает из Японии, она будет учиться на физика в Канаде. Из России они с мамой полетят в другую часть света. А пока я показываю им город, знакомлю с театром и друзьями.

Галина БАЛАШОВА