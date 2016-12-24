Андрей Ермолин: «Пришло время молодых»

В прошлую пятницу 85-й театральный сезон открыл Русский драматический театр. Зрителей ожидала торжественная встреча - двери театра гостеприимно распахивали молодые люди в ливреях, в фойе работала выставка, организованная художником театра Еленой Трушиной, гостям предлагали экскурсию по зданию и рассказ о спектаклях из репертуара театра.

Начало новому сезону положил премьерный спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Режиссер-постановщик комедии - главный режиссер театра Андрей Ермолин. В последние несколько месяцев Андрей Николаевич руководит не только творческим процессом в Русской драме, на нем все хлопотное театральное хозяйство, теперь он выступает и в роли директора культурного учреждения. «ВС» попросил руководителя театра поделиться планами на новый сезон, рассказать, что нового увидят зрители на сцене драматического.

- Сейчас мы вплотную работаем над двумя спектаклями. Это сказка «Айболит» - большая стационарная, яркая, затратная постановка, в которой много музыки, танцев и заняты молодые актеры театра. Эта сказка - наш ответ засилью современных экранных героев, мы хотим подарить детям кусочек собственного детства.

Николай Павлович Большаков работает над пьесой Владимира Гуркина «Прибайкальская кадриль». Мы подали заявку на получение Гранта Главы Мордовии на проект «Театр в каждое село», в рамках этого проекта планируются постановка и показ в районах республики этого спектакля. Наша задача - восстановить утраченную связь между городом и селом. Мы театр республиканский, сельский зритель - наш зритель.

В этом году в театр пришло пополнение, десять молодых актеров. Их первый проект - Вечер памяти Вячеслава Акашкина, который состоится 20 сентября на большой сцене театра. Приглашаем всех, кто любит и помнит народного артиста Мордовии, заслуженного артиста России Вячеслава Павловича Акашкина, на вечер, посвященный его 80-летию. Эти ребята - будущее нашего театра, их надо ставить на крыло, это они будут отмечать 100-летие Русской драмы.

Сейчас в театре идет большая творческая инициатива от самих актеров. Это меня радует. Игорь Леонидович Дьячков делает свой творческий вечер. Молодые актеры подали заявку на самостоятельную работу, готовят гоголевскую «Шинель» на малой сцене. Владимир Буралкин восстанавливает спектакль «Жан и Беатрис». Театр сейчас живет под лозунгом «Дорогу молодым! Дорогу экспериментам!». Малая сцена - территория эксперимента. В театре появился молодой режиссер Андрей Сиротин, выпускник ГИТИСа. Сейчас он работает со мной над «Айболитом». Одна из основных сегодняшних задач - омоложение театра, пришло время молодых, мне пора выступать в роли наставника. Сейчас я веду переговоры с ГИТИСом по поводу выпускников, предоставления нашей сцены для их дипломных работ.

20 января мы приступаем к работе над спектаклем по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Ставить его будет молодой режиссер из Питера Игнат Кириллов. Это второй проект, выдвинутый театром на Грант Главы республики, называется он «Молодые молодым». Молодые актеры, молодой режиссер расскажут советскую классику сегодняшним языком. С молодыми зрителями этим ребятам проще договориться, чем мне. Театр должен говорить со зрителями о том, что их волнует.

После Нового года выйдет еще одна сказка для детей. Володя Буралкин поставит «По зеленым волнам океана» по пьесе Сергея Козлова.

Еще один грант, на который мы подали заявку, называется «По городам мундиаля, или Театр перед мячом». Суть его заключается в том, чтобы в мае 2018 года проехать по городам, которые примут чемпионат мира по футболу. Наша цель - соединить Казань, Нижний Новгород, Самару и Саранск в один театральный туристический маршрут, стать посланниками дружбы между городами. Если будет поддержка Главы, мы с удовольствием представим нашу республику в этих городах.

17, 18, 19 ноября мы едем в Дзержинск по программе «Большие гастроли», везем три наших лучших спектакля: «Поминальная молитва», «Ночь ошибок» и «Забыть Герострата». Дзержинский театр приезжает к нам в эти дни со своими спектаклями: «Квадратура круга», «Ревнивец», «Самоубийство» и сказкой «Финист - Ясный сокол».

Ведутся переговоры по фестивалю «Соотечественники» и с театрами, и с критиками. Председателем экспертной комиссии фестиваля будет Светлана Александровна Гарон, руководитель литературно-драматической части Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, известный театральный критик, театровед. Фестивалю тоже нужно обновление. Думаю, будем немного менять его формат, театры из национальных республик тоже наши «Соотечественники», может, пришла пора познакомиться с ними. Мы будем вместе с критиками верстать программу нового фестиваля. Заявки от театров уже приходят, Грибоедовский театр из Грузии, например, прислал заявку на участие в «Соотечественниках 2018» со спектаклем «А.Л.Ж.И.Р.».

Галина БАЛАШОВА