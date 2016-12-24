«Такого количества спортивных сооружений не встретишь даже в США»

Как уже сообщалось, на минувшей неделе Мордовию посетил возможный представитель региона в верхней палате российского парламента, в недавнем прошлом - чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Сергей Кисляк. За три дня, проведенных в республике, он побывал на строящихся объектах чемпионата мира по футболу, изучил научно-производственный потенциал ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также ознакомился с достопримечательностями мордовской столицы. А 23 августа известный дипломат принял участие в прошедшей в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева встрече врио Главы РМ Владимира Волкова с творческой интеллигенцией, представителями учреждений здравоохранения, образования и культуры.

«Знакомство с Мордовией стало для меня, пожалуй, самой интенсивной поездкой в жизни, - признался Сергей Кисляк собравшимся в зале. - Много было встреч, бесед и деловых мероприятий. Я воочию увидел, чем живет республика, какие цели ставит перед собой. Могу сказать, что впечатления самые положительные. Вызывает уважение, насколько гармонично выстроены межнациональные отношения. Люди энергичны, открыты и доброжелательны. Развитие, как представляется, идет в правильном направлении. По целому ряду экономических показателей регион опережает ведущие страны мира. Большое внимание, что совершенно оправданно, уделяется инновационной отрасли, реализации высокотехнологичных проектов практически во всех отраслях экономики. Регион, не обладая значительными запасами природных ресурсов, сумел по темпам роста примерно в 2,5 раза опередить многие страны Европы и в 2 раза - США. А это, уверяю, дорогого стоит!».

«Успех Мордовии - это успех вложений в людей, ее населяющих, - продолжил Сергей Кисляк. - Отличный пример использования так называемой мягкой силы, весьма эффективной как внутри страны, так и на международной арене. В столь непростое время такой опыт следует изучать и перенимать многим российским регионам».

Владимир Волков в свою очередь подчеркнул, что сейчас республика активно укрепляет свой экспортный потенциал, ориентируясь, в первую очередь, на страны ближнего и дальнего зарубежья. Так, мордовская «Лисма» уже приступила к созданию совместного предприятия на африканском континенте, в Бурунди. Налажено сотрудничество и в области образования. Только в МГУ им. Н.П. Огарёва учатся более полутора тысяч иностранных студентов из 50 стран мира. «Необходимо и дальше работать в данном направлении, - ответил экс-посол в США. - Молодые люди выучат русский язык, начнут понимать нашу культуру. В условиях, когда западная пропаганда всячески очерняет Россию, они, вернувшись на родину, смогут рассказать правду о нашей стране».

А еще Сергей Кисляк заметил, что обратил внимание на множество объектов социальной и спортивной инфраструктуры. «Такого количества спортивных сооружений не встретишь даже в США. В Саранске - городе с 300-тысячным населением! - театров, по моим прикидкам, не меньше, чем в иных мегаполисах. И это тоже пример успешного развития в современных условиях. Республика, как и другие территории страны, на деле доказывает, что нас нельзя «придавить» санкциями или кризисами. Россия способна самостоятельно обеспечить свое спокойное и независимое существование. Она и впредь будет отстаивать собственные интересы с точки зрения не только развития, но и безопасности».