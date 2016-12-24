Зачем нужны сертификаты электронной подписи?

Социум

В Росреесте с марта этого года появилась новая услуга - выдача электронной подписи. Она приравнивается к рукописной и действует на всей территории России. С помощью электронной подписи можно подавать заявления онлайн, не выходя из дома, записать ребенка в детский сад, подать документы в школу, поставить автомобиль на учет, обратиться в пенсионный фонд, решить вопросы с налоговой инспекцией - все это возможно, получив сертификат удостоверяющего центра. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте Росреестра, заполнить форму, приложить сканы паспорта, СНИЛСа, ИНН. Затем прийти в филиал для подтверждения личности.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Что натворил ураган в Саранске

В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...

Конкурс красоты

№23  Наталья

 Посмотреть все фотографии