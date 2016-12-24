В столице Мордовии пройдут гастроли Ярославского театра

Тухлая бригада
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности