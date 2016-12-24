В столице Мордовии пройдут гастроли Ярославского театра

Культура

 

Театральный сезон в Саранске закрылся, а гастрольный продолжается. Первый русский театр - Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова - едет с гастролями в наш город. С 10 по 12 июня ярославцы покажут на сцене яушевского театра четыре спектакля. Саранские зрители смогут увидеть спектакли трех режиссеров, в том числе два спектакля художественного руководителя этого театра Евгения Марчелли, чьи постановки неоднократно номинировались и удостаивались национальной премии «Золотая маска». 
Откроются гастроли 10 июня его спектаклем «Зеленая зона» по пьесе современного драматурга Михаила Зуева. 11 июня зрителей ждет встреча с ерофеевскими «Москва - Петушки» режиссера Дениса Азарова. 13-го мы увидим  комедию Валерия Кириллова «Две смешные истории о любви» по чеховским рассказам «Медведь» и «Предложение». Не забыты и юные зрители - 11 и 12 июня в утренние часы ярославцы покажут музыкальную сказку Юлия Кима «Иван-царевич», режиссер - Евгений Марчелли.   
Добавим, что Евгений Марчелли, отметивший в мае 60-летие, - режиссёр, создавший уникальную, самобытную эстетику, свой узнаваемый режиссёрский почерк. По его спектаклям пишут научные труды, театроведы посвящают его творчеству лекции. Постановки Евгения Марчелли - это всегда повод для дискуссии, его имя уже вошло в историю русского театра. 

 

 

                       

 

 

 

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