«Великий волжский путь» прошел через Саранск

29 мая саранским театралам пришлось делать нелегкий выбор. В Русской драме в этот ненастный вечер проходил Республиканский конкурс «Поют актеры драматических театров». Артисты двух драматических театров, русского и мордовского, двух кукольных и их будущие коллеги - студенты Института культуры - подарили своим поклонникам двухчасовой концерт. Вход на него для всех желающих был бесплатным.

А в Музыкальном театре имени И.М. Яушева вечером понедельника состоялся гала-концерт звёзд оперы и балета пяти городов. Масштабным проектом Ассоциации музыкальных театров Приволжского федерального округа под названием «Великий волжский путь» яушевцы закрыли очередной театральный сезон.

Ведущие солисты оперы и балета Ижевска, Йошкар-Олы, Саранска, Чебоксар и Нижнего Новгорода со своими лучшими вокальными и хореографическими номерами выступили перед саранскими зрителями. Оркестром нашего музыкального театра дирижировал уже не наш Сергей Кисс. Совсем недавно он стал художественным руководителем Чувашского театра оперы и балета.

Звезды Приволжья в Саранске собрали богатый урожай аплодисментов, непривычное «браво!» звучало почти после каждого выступления. Поклонники оперы запомнили имена Наталии Кучиной и Михаила Меньшикова, любители балета отметили Татьяну Кайнову и Андрея Орлова, Романа Владимирова с его «Бабой Ягой». Большой концерт в двух отделениях припас много «вкусненького» для зрителей. За один вечер мордовские поклонники классической музыки смогли познакомиться с репертуаром пяти театров, прозвучала музыка Чайковского, Россини, Верди, Рахманинова, Бизе, Хачатуряна, Мусоргского. Приятно отметить, что саранские артисты достойно представили родной театр. В гала-концерте принимали участие звезды мордовской сцены Наталья Макарова, Сергей Эскин, Александр Лобурев, Наталия Царева и Максат Толомушев.

Проект «Великий волжский путь» уже называют уникальным и историческим. А гала-концерт, путешествующий по городам, - презентацией Ассоциации театров. (Начался волжский путь деятелей искусства 25 мая в Ижевске, финишировал вчера в Нижнем Новгороде.) Несмотря на то что ассоциации всего несколько месяцев, планы у нее амбициозные. От организации подана заявка на грант по федеральной программе на совместную постановку оперы Бородина «Князь Игорь». Спектакль будет перемещаться по городам два театральных сезона. Реквизит оперы «Князь Игорь» останется на ответственное хранение в одном из театров, который станет базой для этой масштабной постановки. Затем начнётся подготовка нового проекта. А это значит, мы еще не раз встретимся со звездами оперы и балета всего Приволжья.