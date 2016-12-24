«Великий волжский путь» прошел через Саранск

Сергей Глазьев: «Мордовия взяла правильный курс на развитие творчески мыслящей молодежи»
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...