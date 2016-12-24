Народный артист Мордовии Валерий Гергиев едет в Саранск

29 апреля в Саранск снова приедет Пасхальный поезд XVI Московского Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева второй год подряд будет играть на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева.

В этом году Пасхальный фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения отечественного корифея музыки - Игоря Стравинского. За три недели фестиваля музыканты выступят более чем в 20 регионах России. Осуществить столь масштабную по своему географическому охвату и насыщенную по числу концертов программу музыкантам по традиции поможет специальный чартерный поезд фестиваля.

В прошлом году приезд прославленного коллектива в наш город оказался приятным сюрпризом. 15 мая 2016 года в музыкальном театре царил аншлаг. После концерта Глава Мордовии Владимир Волков тепло поблагодарил маэстро и его коллектив за прекрасный концерт. Самый известный осетин в мире в этот вечер получил звание «Народный артист Мордовии».

«Я очень благодарен саранскому зрителю за теплый прием. У вас замечательный театр. Надеюсь, мы сюда еще вернемся», - сказал тогда Валерий Гергиев. И теперь, спустя год, они возвращаются к нам с новой программой. По имеющейся у «ВС» информации, в этом году оркестр Гергиева дает в Саранске два концерта, один из которых благотворительный. У саранских поклонников классической музыки еще есть возможность позаботиться о билетах на концерты Пасхального фестиваля.