Народному художнику Мордовии - 75!

«Ваши документики»
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
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В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек