Народному художнику Мордовии - 75!

1 апреля народный художник Мордовии Виктор Петряшов отметил 75-летний юбилей. 6 апреля открылась его персональная, шестая по счету, выставка в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

В экспозицию под названием «Тепло родной земли» входит около 60 живописных произведений. Более 20 из них хранятся в фондах музея Эрьзи, среди них знаменитые картины, участвовавшие во многих крупных художественных региональных и всероссийских выставках. Треть экспозиции представляют произведения из авторской мастерской и выставляются впервые. Они созданы за последние пять лет и выполнены в традициях русской пленэрной реалистической школы живописи.

Виктор Петряшов родился в селе Лемдяйский Майдан Старошайговского района. Интерес к рисованию появился у него с раннего детства. После переезда семьи в Саранск он стал учеником первой детской художественной школы, той самой, где полвека будет преподавать.

С 1965 года ни одна выставка в Саранске не проходила без работ художника Петряшова. Главной темой творчества мастера стала любовь к родному краю. Не случайно Виктор Иванович считается одним из лучших пейзажистов Мордовии. Его любовь к полям, лугам и перелескам родного края проглядывает с каждой картины.

Чествовать юбиляра в музей Эрьзи пришли коллеги, официальные лица, администрация детской художественной школы № 1, где Виктор Иванович преподавал 49 лет! За полувековую педагогическую деятельность он воспитал не одно поколение поклонников живописи и целую плеяду художников, архитекторов, искусствоведов.

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