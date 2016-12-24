Пасхальный фестиваль в Саранске

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29 апреля в Саранск снова приедет Пасхальный поезд. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева второй год подряд будет играть на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева.
XVI Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения отечественного корифея музыки - Игоря Стравинского.
За три недели фестиваля музыканты выступят более чем в двух десятках городов России, в том числе, и в Саранске. Осуществить столь масштабную по своему географическому охвату и насыщенную по числу концертов программу, музыкантам по традиции поможет специальный чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля.
В прошлом году приезд прославленного коллектива в наш город оказался приятным сюрпризом. В этом году саранские поклонники классической музыки могут заранее позаботиться о билетах на концерт.
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