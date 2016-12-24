В Саранске впервые прошел вечер мордовской поэзии

Стихи о России, родном языке, малой родине, природе на мокшанском и эрзянском языках прозвучали на минувшей неделе в столице республики. Инициатор и организатор проведения вечера мордовской поэзии «Тядянь-авань вал. Поэзиянь чокшне» - Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

В таком формате вечер поэзии был проведен впервые. Свои стихи на мокшанском и эрзянском языках прочитали как маститые авторы, так и начинающие. Виктор Лобанов, Раиса Кемайкина (Маризь Кемаль), Раиса Орлова, Николай Ишуткин, Владимир Нестеров, Любовь Дергачева, Николай Циликин, Людмила Рябова и другие авторы сделали настоящий подарок ценителям мордовской поэзии. Отдельно следует сказать о самой юной участнице вечера - Вере Храмовой, которая учится в 3-м классе школы № 2 г. Саранска. Она проникновенно прочитала стихотворение собственного сочинения, за что заслуженно была одарена бурными аплодисментами.

- Часто бывает так, что все хорошее, что рядом с нами, мы не замечаем. Язык, на котором звучат стихи, - это язык матери. Он согревает душу и дает силы. Послушайте, какой он певучий, как вкусно и тепло звучит! Мордовская поэзия богата талантами, именно поэтому ее нужно показывать и слушать. На мой взгляд, такие вечера необходимо проводить чаще, - сказал председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Стихи многих мордовских поэтов положены на музыку, и эти песни слушатели считают народными. Это, по мнению Петра Тултаева, наивысшая оценка для поэта и композитора. В связи с этим была высказана инициатива проведения в Саранске мероприятия, где бы звучали песни на стихи мокшанских и эрзянских поэтов. Старт ему уже дан: на вечере мордовской поэзии такие музыкальные композиции прозвучали в исполнении фольклорного ансамбля «Келу».

По итогам вечера мордовской поэзии «Тядянь-авань вал. Поэзиянь чокшне» будет выпущен сборник стихов. А возможностей продемонстрировать свое мастерство у мордовских поэтов станет больше - подобные встречи будут проводиться раз в три месяца.