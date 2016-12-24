На «Соотечественники» приехал театр «Колесо»

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Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
На фестиваль «Соотечественники» впервые приехал театр из Тольятти «Колесо». Вниманию зрителей и столичной критики тольяттинцы представили свой спектакль «Чехов. Женщины» режиссера Михаила Чумаченко.Художественный руководитель театра Михаил Чумаченко, москвич, преподает в Гиттисе. Вот что режиссер рассказал журналисту «ВС» перед спектаклем.
- Театру «Колесо» в следующем сезоне исполнится 30 лет. Театр в свое время был образован по просьбе рабочих волжского автозавода, его основатель Глеб Борисович Дроздов – ученик Андрея Александровича Гончарова. По сути, это первый коммерческий театр страны. И до 2000 года, до смерти Дроздова, «Колесо» было одним из правофланговых театров России. Труппа объездила полмира, побывав во Франции, Германии, США и Великобритании. Сейчас из первого состава актеров в театре осталось пять, они - прямые ученики Дроздова.
Всего в труппе 29 человек, коллектив у нас молодой. Последние год-два театр соединяется с городом, у нас снова появились очереди в кассу, появились аншлаговые спектакли. К нам проявляют большой интерес фестивали. При этом я живу в Москве, в Тольятти прилетаю, но сейчас уже летаю каждую неделю. Мы пару лет не ездили на фестивали, копили силы, занимались театром, работали над репертуаром. Сейчас в репертуаре у нас Чехов, Островский, современные драматурги, много названий, связанных с историй страны. Самое популярное название у нас сейчас «Любовь и голуби» Гуркина, в следующем сезоне поставим еще одну его пьесу «Саня, Ваня с ними Римас». Этим спектаклем белорусского театра закрывается ваш фестиваль. Сейчас работаем над пьесой Н.Островского «Как закалялась сталь».
Мы рады, что сейчас находимся в Саранске. Фестиваль «Соотечественники» открывает целую череду фестивалей, на которые едет наш театр после двухлетнего перерыва. После Саранска мы едем на фестиваль в Ясной Поляне, Мелихово, на фестиваль Театра наций. Кроме «Чехова» мы будем на них показывать и другие спектакли.
Спектакль «Чехов. Женщины» - это шесть рассказов Антона Павловича, рассказанные режиссером Чумаченко и его артистами. Рассказанные интересно, весело, музыкально. Нелестный мужской взгляд великого писателя на женские недостатки, если вначале и озадачил прекрасную половину зала, то очень скоро тольяттинские артисты завоевали симпатии публики. Замечательный актерский ансамбль и интересная режиссура. Спасибо, Тольятти, Саранск вас запомнил!
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
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