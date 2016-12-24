«Нас пригласили выступить на Первом канале»

Журналисты «ВС» встретились за кулисами конкурса с Владиславом и его учителем Николаем Турусовым и спросили, какие творческие вершины музыканты покоряют сегодня.

«Синяя птица», конечно, дала Владу крылья, он много ездит, выступает на разных площадках с именитыми музыкантами», - говорит заслуженный работник культуры РМ Николай Турусов. - Прошлым летом Владислав участвовал в двух больших форумах гармонистов: в Иванове во Всероссийском конкурсе завоевал Гран-при и получил великолепный инструмент, в Новосибирске на Международном фестивале «Играй, гармонь!» (его Заволокинский центр организует) вошел в десятку лучших гармонистов России. Теперь в нашем маленьком Атюрьеве есть три гармониста из символической золотой десятки. Столько же только у Архангельской области, но она по размерам три Франции занимает. Это мой первый ученик Иван Сяткин, мой последний ученик Владислав Шумкин и я. Хотя сам я не собирался ни в каких конкурсах участвовать. Никогда не думал, что через столько лет возьму инструмент в руки и буду выступать на большой сцене. Это все мама Влада. Она директор музыкальной школы и частенько меня просила поехать, сыграть с ними. Ведь после окончания Московского института культуры я не собирался становиться ни артистом, ни педагогом, убрал баян и полностью ушел в спорт. И могу гордиться успехами своих учеников в спорте.

Совершенно не думал, что буду заниматься музыкой, поменял сто профессий. Лет 25 работал столяром и плотником, играл только для себя. Но вот Нина Алексеевна Шумкина выманила меня на сцену. Поехал как-то с вокалистами в Иваново как аккомпаниатор. Конечно, к Иванову готовился, понимал, нельзя опозориться перед коллегами. И там Анастасия Заволокина и Нина Шумкина заставили меня выступать сольно. И я очень хорошо сыграл. Бывают моменты, когда играешь и понимаешь, поймал кураж, выросли крылья за спиной. Вот Влад знает, с ним на конкурсе «Синяя птица» такое было. А через некоторое время мне позвонили и сказали, что сняли всю мою игру и я в золотой десятке гармонистов России. Влад же сейчас самый молодой в этой десятке. С большими артистами этот мальчик выступал и до телевизионного конкурса «Синяя птица». Несколько лет назад меня пригласили сыграть в концерте Надежды Бабкиной в Саранске. Поехали мы вместе с Владиком, ему тогда лет 13-14 было. И я попросил Надежду Георгиевну, чтобы она включила в концерт моего ученика. Она сказала: «Коль, ну ты что, какой мальчик, у меня ведь не детсад». Но послушать его перед концертом согласилась, а когда послушала, сказала: «Коля, ты сегодня не будешь играть…». А Влад сыграл на том концерте, и его встретили такой овацией. А после «Синей птицы» ему уже ничего не страшно. Такое напряжение было, так интенсивно мы к нему готовились, переживали. Помню, когда в финале Влад выступал, я сидел в зале с Николаем Добронравовым, он Александру Пахмутову сопровождал, она тоже на сцену выходила подыграть мальчику Тимуру. Николай Николаевич со мной разговаривает, а я ответить не могу, вцепился в кресло, потом руки еле отцепил. Встречи с большими людьми, большими музыкантами всегда запоминаются. Таких людей от неудачников в искусстве всегда отличает величайшая доброжелательность. Нас часто приглашают на разные концерты, фестивали. Теперь я уже редко езжу с Владом, чаще его сопровождает мама».

Сам Владислав не может даже припомнить все концерты и сценические площадки, на которых ему довелось выступить в минувшем году. Самыми запоминающимися для него стали открытие Светлановского зала в Доме музыки в Москве и участие во Всероссийском конкурсе «Есенинская Русь» в Рязани, где он завоевал Гран-при. А еще были концерты в Белоруссии и Швеции. «В Швецию я ездил со студентами Гнесинки, молодыми инструменталистами. С «антисанкционными» концертами мы выступали в российском посольстве, было много гостей из других посольств. Была большая культурная программа, нам удалось посмотреть город, сходить в музей, поплавать на теплоходе, посмотреть на корабль викингов. Мы с другом даже заблудиться успели в Стокгольме. Город мне очень понравился, я снимал его для своего блога. Сейчас в планах поездка с такими концертами в Италию, Испанию, Англию. Нас пригласили выступить на Первом канале. Когда, пока точно не знаю, в течение этого года. 1 апреля я выступаю с коллективом Светланы Безродной в зале Чайковского в Москве. А совсем скоро, 26 марта, мне предстоит сдать решающий экзамен, конкурс в Гнесинку.Я серьезно готовлюсь, для меня это главное испытание. Российская академия музыки имени Гнесиных - один из ведущих музыкальных вузов страны. Мне очень хочется стать ее студентом. Преподаватель Павел Владимирович Уханов уже провел со мной несколько уроков и дал музыкальный материал для конкурса. Он сам молодой и яркий гармонист, виртуоз. Если все получится, буду третьим студентом по классу гармони».

Владислав признается, что в младшей школе частенько хотелось бросить гармонь. Больше нравилось играть с ребятами в футбол, он серьезно занимался дзюдо. Кстати, в футбол атюрьевский гармонист играет и сейчас, всероссийская слава парня нисколько не испортила, и для друзей он тот же Владик. А гармонь тогда отстояла мама (за что сын ей сейчас очень благодарен), пригласила педагога Николая Федоровича Турусова, который нашел подход к юному музыканту и помог расправить крылья. Другой его ученик, Николай Канайкин, говорит о своем учителе так: «Он умеет зажечь, говорит так, что самому хочется работать». Николай Турусов из тех людей, про которых говорят: где родился, там и пригодился. Скромный человек, живущий на родной земле, с большой любовью относящийся к своему делу. Он радуется успехам Владислава, гордится учеником и убежден, что мы еще не раз услышим его имя с экранов телевизоров.

Галина БАЛАШОВА, фото Юрия ГЛЕБОВА