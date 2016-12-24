«Соотечественники» - 2017: Знакомые все лица!

Через три недели в Саранске стартует Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники». Билеты на спектакли уже в продаже, в этом году все фестивальные показы пройдут на «домашней» сцене, в обновленном театре драмы.

Театральная неделя «Соотечественников» становится главным культурным событием саранской весны, поэтому «ВС» информирует читателей о последних новостях фестиваля.

А новости такие: столичные театры, ранее заявленные организаторами, в Саранск не приедут. Зато будут другие, уже знакомые нашему зрителю коллективы. Также нам предстоит открыть для себя театр «Колесо» из Тольятти, который впервые приедет в наш город.

Откроют «Соотечественники» - 2017 актеры Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина, театра с 225-летней историей, построенного в 1792 году «стараниями просвещенного и делового генерал-губернатора А.А. Беклешева». В 1805 году на его сцене состоялся дебют талантливого крепостного Михаила Щепкина, ставшего впоследствии великим русским артистом. За более чем двухвековую историю курского театра на его подмостках выступали такие корифеи русского театра, как Вера Комиссаржевская, Василий Качалов и многие другие.

На саранский фестиваль куряне впервые приехали в прошлом году со студенческим спектаклем «Чморики». В этом году зрителям предстоит знакомство с другой работой этого коллектива. «Обыкновенная история» И.А. Гончарова в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России Юрия Бурэ случится 28 марта. Ее создатели расскажут историю о том, как добиться успеха и какой бывает цена этого успеха.

29 марта состоится саранский дебют молодого тольяттинского театра «Колесо». Документ о его создании был подписан в марте 1988 года, он стал первым профессиональным драматическим театром города Тольятти, экспериментальным. Эксперимент заключался в том, что основателем театра, народным артистом РСФСР, Глебом Борисовичем Дроздовым совместно с кафедрой экономики ЛГИТМиК была разработана модель первого в нашей стране контрактного театра. С момента возникновения, как бы оправдывая своё название, театр «Колесо» очень много гастролирует. За первые 12 лет работы театр 9 раз выезжал на зарубежные фестивали и гастроли в Англию, Болгарию, Венгрию, Францию, Югославию, Белоруссию, Литву, США.

На саранский фестиваль тольяттинцы привезут постановку Михаила Чумаченко «Чехов. Женщины». Основой спектакля стали шесть ранних рассказов Антона Павловича: «Юбилей», «Ведьма», «Который из трех?», «Переполох», «Несчастье», «Хористка». Все истории наполнены музыкой и танцами. Это истории о женщинах и их мужчинах, абсолютно разные истории, ироничные, драматичные, в каждой из которых есть жажда любви.

30 марта хозяева сцены - Государственный русский драматический театр РМ - приглашают на комедию в двух действиях «Ревизор» Н.В. Гоголя, режиссер - Владимир Шарапов. Премьерный показ спектакля для саранской публики состоится 18 и 19 марта.

31 марта - опять знакомые все лица. Датско-российский театр «Диалог» (г. Копенгаген) и его руководитель Татьяна Дербенёва-Якобсен представят «Старомодную комедию» по пьесам А. Арбузова. Отметим, что это уже третий приезд театра на наш фестиваль, ранее зрители видели спектакли русского театра из Дании «Суд человеческий. Императрица Дагмар» и «Мартышка».

1 апреля русский театр из Израиля «Zеро» покажет «Женщину в песках». Спектакль по культовому роману Кобо Абэ - визитная карточка коллектива, получившая восторженные отзывы любителей театра, ворох хвалебных статей и фестивальных призов. «Zеро» знаком саранскому зрителю по предыдущим фестивалям, в 2012 году израильский театр привозил на «Соотечественники» спектакль «Заколдованный портной».

2 апреля один из старейших театров Казахстана Южно-Казахстанский областной русский драматический театр из города Шымкент (ранее Чимкентский областной русский драматический театр) приглашает на «Панночку» по мотивам гоголевского «Вия».

История, давно поведанная Гоголем и пересказанная Ниной Садур, погружает зрителя в мир непостижимых ночных тайн и прекрасных ужасов, перед которыми с детства замирает душа. Режиссер-постановщик мистической драмы - Олег Белинский. С творчеством этого режиссера мы тоже знакомы благодаря «Соотечественникам», его спектакль по «Обыкновенной истории» Гончарова «Без слез, без жизни, без любви» привозил Павлодарский областной драматический театр имени А.П. Чехова. Кстати, очень хороший спектакль.

Закрывать наш фестиваль второй год подряд будет Белорусский государственный молодёжный театр. В прошлом году минские актеры показали пространный «Козий остров» питерского режиссера Искандера Сакаева, в этом году мы увидим (как утверждают создатели спектакля) хорошую историю «Саня, Ваня, с ними Римас», режиссер-постановщик - Татьяна Аксенкина. Художник-постановщик обоих спектаклей - Ольга Грицаева. И это радует, потому что именно необычная сценография «Козьего острова» понравилась зрителям.

Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина расскажет о жизни людей, переживших войну и тяготы послевоенного времени. Это история о чистоте человеческих отношений, доброте, широте и сентиментальности души.

Афиша нынешнего фестиваля богата именами русских классиков, а это значит, на фестивальные показы можно смело идти всей семьей. Только о билетах надо позаботиться заранее.

Галина БАЛАШОВА

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