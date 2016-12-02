3 года колонии за кражу экскаватора

Чамзинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 39-летнего жителя Нижегородской области Сергея Чалова. Он признан виновным в краже экскаватора.

На дело Чалов вместе с подельником отправился в сентябре 2013 года. Ночью они подогнали к чамзинскому предприятию «Лато» грузовик со специальным прицепом и загнали на него экскаватор марки HITACHI ZX 240-3. Техника стояла рядом с предприятием без охраны и принадлежала компании «Мордовспецстрой». После погрузки они транспортировали экскаватор в город Кстово Нижегородской области, где продали. Ущерб от похищения многотонной махины составил более 3 млн 100 тыс. рублей. Вскоре полиция вычислила похитителей, но взять удалось только Чалова, подельник до сих пор находится в бегах.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, признал Чалова виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.