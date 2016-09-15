«Ростелеком» подключил в Республике Мордовия 125-тысячного абонента к широкополосному доступу в сеть Интернет

Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет (ШПД) компании «Ростелеком» превысило в Республике Мордовия 125 тысяч. Прирост абонентской базы в сегменте ШПД в текущем году составил 25 %.

«Это очень хорошая тенденция. Мы видим, что жители региона доверяют качеству наших сервисов, которое обеспечивается созданной компанией инфраструктурой, – отмечает Ольга Плешивцева, финансовый директор филиала компании в Республике Мордовия. – Уровень охвата домохозяйств оптикой в крупных городах республики превышает 80 %, а в Саранске приближается к 100%. Это в полной мере закрывает потребности граждан в современных телеком-услугах».

125-тысячным пользователем услуг ШПД стал Иван Малышенков, житель Саранска, подключив «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» в пакете «Максимум выгоды».

Иван Малышенков поделился своими впечатлениями: «Я уже успел оценить скорость доступа в сеть Интернет и качество многофункционального интерактивного телевидения. Новость о том, что стал юбилейным абонентом, стала для меня приятной неожиданностью. Очень рад, что сделал правильный выбор, теперь буду рекомендовать услуги «Ростелекома» своим друзьям».

По условиям акции «Максимум выгоды» абоненты до 30 ноября 2016 года могут подключить «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» на максимально выгодных условиях. Акция действует для новых абонентов и пользователей одной услуги, которые могут подключить вторую.

Узнать более подробную информацию об акции «Максимум выгоды» можно по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный), на сайте компании: http://www.mordoviya.rt.ru/ и в офисах продаж и обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком».



