За тепло в квартирах платим по факту

Начался новый отопительный сезон. Во многие городские квартиры желаемое тепло уже пришло. В других вот-вот появится. Сегодня мы с пониманием относимся к тому, что технически этот вопрос невозможно решить одним днем. Но уже к концу недели город почти полностью будет подключен к отопительной системе.

В 2016-2017 г. начисление платы горожанам за отопление будет осуществляться, как и в предыдущем: по факту потребления, исходя из показаний общедомовых приборов учета.

Еще недавно начисление платы за отопление проводилось по установленному нормативу. Размер оплаты в каждом месяце был одинаковым и не зависел от температуры наружного воздуха. Но уже в прошлом отопительном сезоне жители Саранска платили по факту потребления тепла. Ежемесячно снимались показания общедомовых приборов учета. Сколько конкретно отдельно взятый дом потребил тепла, за столько и расплачивался. Только исходя из этих показаний и делались начисления по каждой отдельной квартире. В квитанциях размещались и сравнительные расчеты по каждой квартире. Можно было сравнить и сделать вывод: оплата по факту для горожан много выгодней.

В конце минувшего отопительного сезона мы окончательно убедились: платить, основываясь на показателях приборов учета, - это оптимально.

Экономия получилась довольно существенной. Общая сумма, начисленная за отопление в Саранске за семь месяцев прошлого отопительного сезона по приборам учета, оказалась меньше на 287,5 млн рублей, чем если бы мы платили по нормативу. Одним словом, горожане сэкономили.

Но, к сожалению, были и такие дома, где фактическое начисление превысило нормативное. Такая картина наблюдалась в 83 многоквартирных жилых домах. Причин было несколько. Например, многие старые дома оказались плохо утеплены: не были заделаны панельные швы, неплотно закрывались двери и окна подъездов и т.д.

В связи с этим управляющие компании совместно с собственниками помещений провели более тщательную подготовку своих домов к новому отопительному сезону. Многое сделано и для того, чтобы нормализовать температурные параметры МКД путем перекалибровки элеваторных узлов. Устраняются причины разбалансированности системы отопления (проведение ревизии количества установленных радиаторов отопления и оборудования отопления полов). Экономии можно добиться и путем оптимизации энергопотребления.

- Отопительный сезон в Саранске стартовал. Для нас, а также всех работников ЖКХ, управляющих компаний и энергетиков, это непростое время. Я бы даже сказал, время испытаний. Надеемся, что этот сезон пройдет нормально, без каких-то особых эксцессов. По крайней мере, многое для этого сделано. И очень важно, чтобы жители города еще раз убедились, что оплата за тепло по факту потребления выгодна для них, - подчеркнул заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник по вопросам городского хозяйства Александр Арянов.

- Мы тоже очень надеемся на то, что перезимуем нормально и заплатим в конечном итоге только за потребленное количество поступающего в наши дома тепла.