Открыт приём вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным». 10 декабря в 12:00 глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Задать свой вопрос можно 7 способами:

• через «ВКонтакте» vk.ru/app54251471 и «Одноклассники» ok.ru/app/moskvaputinuapp;

• в чат-боте в «Макс»: max.ru/moskvaputinu

• на сайте moskva-putinu.ru

• СМС или ММС по номеру 0-40-40;

• по телефону 8-800-200-40-40, звонок бесплатный;

• из-за рубежа по телефонам +7-495-539-40-40, +7-499-550-40-40;

• через мобильное приложение, подробнее о нём на сайте программы moskva-putinu.ru.

Вопросы принимаются до окончания эфира 10 декабря.

Фото: РИА Новости / POOL