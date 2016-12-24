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Открыт приём вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным». 10 декабря в 12:00 глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.
Задать свой вопрос можно 7 способами:
• через «ВКонтакте» vk.ru/app54251471 и «Одноклассники» ok.ru/app/moskvaputinuapp;
• в чат-боте в «Макс»: max.ru/moskvaputinu
• на сайте moskva-putinu.ru
• СМС или ММС по номеру 0-40-40;
• по телефону 8-800-200-40-40, звонок бесплатный;
• из-за рубежа по телефонам +7-495-539-40-40, +7-499-550-40-40;
• через мобильное приложение, подробнее о нём на сайте программы moskva-putinu.ru.
Вопросы принимаются до окончания эфира 10 декабря.
Фото: РИА Новости / POOL
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