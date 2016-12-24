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В Калуге проходит Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества». Соревнования собрали около 300 ветеранов спецоперации из 62 регионов России – победителей и призеров межрегиональных этапов 2025-2026 годов.
Всероссийский Кубок является финалом двухлетнего цикла турниров, которые прошли во всех федеральных округах. В программу вошли дисциплины для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя и спортивное метание ножа. Для бойцов с нарушениями зрения предусмотрены пауэрлифтинг и настольный теннис в формате шоудаун.
«За прошедшее время Кубок вырос в масштабное общественное движение, которое объединяет ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Расширяется география его турниров, они охватывают все новые виды спорта. В этом году древняя, гостеприимная Калуга радушно встречает участников соревнований, которые достойно выступили на межрегиональных этапах, проявили мастерство, силу духа и волю, показали себя закаленными бойцами. Искренне желаю вам честных, убедительных побед на всероссийском уровне. Ваше стремление идти вперёд и, невзирая на трудности, добиваться успеха – вызывает глубокое уважение», – обратился с приветственным словом к участникам и организаторам Кубка Президент России Владимир Путин.
Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва назвала спорт одним из важнейших инструментов восстановления и возвращения ветеранов к активной жизни. «Он укрепляет веру в себя, помогает преодолевать трудности и открывает новые возможности. С каждым годом «Кубок Защитников Отечества» объединяет все больше защитников из разных регионов нашей страны. Здесь герои демонстрируют спортивное мастерство и силу духа. Эти соревнования дают им возможность встретиться с боевыми товарищами, поделиться опытом и поддержать друг друга», – отметила она.
С 2023 года проведено 15 комплексных физкультурных мероприятий «Кубок Защитников Отечества», включая два всероссийских и 13 межрегиональных. За это время в соревнованиях приняли участие больше 2000 ветеранов боевых действий, получивших военные травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции.
Фото: Защитники Отечества | Республика Мордовия
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