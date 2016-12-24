Новый поток «Времени героев» открыл возможности для молодых бойцов

Свыше 15 тыс. человек зарегистрировались для участия в отборе на третий поток образовательной программы «Время героев». Об этом сообщили на официальном сайте проекта.

По решению Президента России Владимира Путина новый набор ориентирован на ветеранов специальной военной операции и военнослужащих, не получивших высшего образования.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – заявил Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

Глава государства поставил задачу создать для этой категории бойцов отдельную программу обучения и отбора. Регистрация открылась 9 ноября и продлится до 25 января 2027 года.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что для выполнения поручения обеспечена возможность поступления всех желающих учиться и работать на благо России.

«У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции – это новая элита страны», – сказал он.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров уточнил, что программа предусматривает ускоренное получение высшего образования за три года. По его словам, обучение потребует высокой мотивации и полного погружения. Участникам также планируют дать компетенции для работы в государственном и муниципальном управлении.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, выпускник первого потока программы, Герой России Владимир Сайбель подчеркнул, что программа открыла молодым бойцам без высшего образования возможность выстроить новую жизненную траекторию.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, выпускник первого потока программы, Герой России Владислав Головин назвал изменения важным сигналом для военнослужащих на передовой и отметил внимание президента к их заслугам.

«Это показывает, что президент очень внимательно относится к достижениям и заслугам наших бойцов», – отметил он.

Программа уже доказала свою эффективность на практике, в том числе и в Мордовии. Яркий пример — выпускник проекта Иван Волков, который в прошлом году возглавил Краснослободский район и сейчас успешно руководит его развитием.

Фото: Пресс-служба Главы РМ