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Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 22 регионов на казначейские инфраструктурные кредиты. Общий объём финансирования на 2028-2030 годы – 88,22 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает комплексное обновление населенных пунктов. Строительство жилья должно сопровождаться своевременным созданием и обновлением необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. По поручению Президента для таких целей действует механизм инфраструктурных кредитов. Это долгосрочная поддержка регионов на льготных условиях – под 3% годовых на 15 лет. Инструмент уже доказал свою эффективность и востребованность. По итогам второго этапа конкурсного отбора одобрено предоставление казначейских инфраструктурных кредитов на 23 проекта в 22 регионах на общую сумму 88,22 млрд рублей. Средства направляются на развитие коммунальной, транспортной, энергетической, туристической и производственной инфраструктуры – от сетей водо- и теплоснабжения, дорог и электроподстанций до обустройства индустриальных парков и особых экономических зон. Таким образом, на сегодня за счет казначейских инфраструктурных кредитов одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на общую сумму 581,22 млрд рублей», – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Республике Мордовия одобрено 9,7 млрд рублей на два проекта: строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения; создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Светотехника».
Кредиты предоставляются на льготных условиях – под 3% годовых на 15 лет. За всё время действия механизма одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на 581,22 млрд рублей. Оператором программы выступает Фонд развития территорий во главе с генеральным директором Василием Купызиным.
Фото: Пресс-служба Главы РМ
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