В Москве прошёл первый Региональный день IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России»

В центре внимания – сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса и качество жизни людей на селе по всей стране. Делегаты со всей страны обсудили условия, которые позволяют людям жить, учиться и работать за пределами крупных городов, а муниципалитетам – переводить запрос территории в конкретные проекты и меры поддержки.



Мордовию на первом Региональном дне представляли глава Атяшевского района Константин Николаев, глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин, а также замглавы Рузаевского района по сельскому хозяйству и работе с административными органами Сергей Кривов



Центральным событием стал прямой диалог участников с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Обсудили условия, которые позволяют людям жить, учиться и работать за пределами крупных городов, а муниципалитетам – переводить запрос территории в конкретные проекты и меры поддержки.



Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева подчеркнула особое значение первого регионального дня форума. Она отметила, что жизнь на селе зависит от целого комплекса условий. Это доступность образования, наличие рабочих мест, развитие фермерства и эффективной работы муниципальных команд. Именно поэтому так важны прямой диалог с федеральными ведомствами, совместная работа и обмен опытом между муниципалитетами.



«Сельские территории – не «глубинка», а корневая система страны. Жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы «с земли» в системные решения и снять существующие барьеры», – подчеркнула Ирина Гусева.



По итогам первого регионального дня сформировали экспертно-аналитические и рекомендательные материалы. ВАРМСУ и профильные ведомства продолжат их доработку. Наиболее перспективные управленческие решения войдут в программу IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» в Москве в апреле 2027 года.



По итогам дня ВАРМСУ и профильные ведомства доработают предложения глав и выведут их в повестку федеральной части форума в апреле 2027 года, которая завершится вручением премии «Служение». Прием заявок открыт до 29 ноября на портале муниципалитеты.рф.



Организатор форума «Малая Родина – сила России» – ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.



Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления