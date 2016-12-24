Больше 15 тысяч заявок поступило на третий поток федеральной программы «Время героев» от участников СВО со всей страны всего за неделю.

По решению Президента России Владимира Путина теперь в ней могут проходить обучение военнослужащие без высшего образования. И это единственное послабление в требованиях.

«Раньше без диплома на программу было невозможно попасть. Решение президента это изменило: теперь отбор открыт для большего числа участников СВО. Система оценки остается жесткой», – отмечает Герой России, член комитета Госдумы РФ по обороне Денис Чернавин.

Все кандидаты будут проходить строгий отбор: будут учитываться боевые заслуги и способности. В первом случае оценят государственные награды, во втором r эссе, результаты тестирования и собеседования. Обучение рассчитано на три года и потребует серьезной мотивации. За это время участники должны будут получить высшее образование и освоить навыки для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Дмитрий Грачев – кавалер двух орденов Мужества и депутат Госдумы РФ уверен: в регионах, на местах нужны волевые, мотивированные кадры.

«Тысячи молодых ребят в зоне СВО научились принимать решения в непростых условиях и отвечать за товарищей. Решение президента о спецотборе без высшего образования создаст в регионах работающую кадровую систему, где во главе угла – заслуги и потенциал человека», – рассказал Дмитрий Грачев.

Ветераны СВО из Мордовии могут подать заявки на участие в программе до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия