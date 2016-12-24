Стартовал отбор на третий поток федеральной программы «Время героев»

По решению Владимира Путина начался отбор участников на третий поток программы «Время героев». На этот раз целевая аудитория этого кадрового проекта – участники и ветераны специальной военной операции без высшего образования.



«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной служба», – сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Принимая решение по каждому из них, будут учитывать воинские заслуги, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях. Требования к участникам – гражданство РФ, наличие среднего общего, среднего профессионального или незаконченного высшего образования. Прием заявок продлится с 9 ноября 2026 года по 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф



Обучение будет идти три года вместо стандартных четырех. Время удалось сократить за счет новых образовательных технологий и организационных решений.



На предыдущие потоки набирали участников, которые отучились в вузах. На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с кабмином поднял эту тему и предложил разработать отдельную программу для участников СВО, которые не имеют высшего образования. «Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Президент РФ. Кроме того, в число участников должны попасть бойцы со средним образованием, добавил он.



Регионы уже активно включают своих героев в управленческую команду страны. Так, участниками и выпускниками прошлых потоков становились ветераны из Мордовии. Один из них – Иван Волков, который успешно прошёл программу и возглавил Краснослободский район.



Фото: Пресс-служба Главы РМ