Стартовал отбор на третий поток федеральной программы «Время героев»
По решению Владимира Путина начался отбор участников на третий поток программы «Время героев». На этот раз целевая аудитория этого...
По решению Владимира Путина начался отбор участников на третий поток программы «Время героев». На этот раз целевая аудитория этого кадрового проекта – участники и ветераны специальной военной операции без высшего образования.
«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной служба», – сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Принимая решение по каждому из них, будут учитывать воинские заслуги, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях. Требования к участникам – гражданство РФ, наличие среднего общего, среднего профессионального или незаконченного высшего образования. Прием заявок продлится с 9 ноября 2026 года по 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф
Обучение будет идти три года вместо стандартных четырех. Время удалось сократить за счет новых образовательных технологий и организационных решений.
На предыдущие потоки набирали участников, которые отучились в вузах. На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с кабмином поднял эту тему и предложил разработать отдельную программу для участников СВО, которые не имеют высшего образования. «Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Президент РФ. Кроме того, в число участников должны попасть бойцы со средним образованием, добавил он.
Регионы уже активно включают своих героев в управленческую команду страны. Так, участниками и выпускниками прошлых потоков становились ветераны из Мордовии. Один из них – Иван Волков, который успешно прошёл программу и возглавил Краснослободский район.
Фото: Пресс-служба Главы РМ
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