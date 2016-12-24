Всероссийский форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины» объединил в Мастерской управления «Сенеж» больше 800 участников со всей России – глав муниципалитетов и их команды, губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей федеральных органов власти. Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и проходит второй раз.



Одним из ключевых событий форума стала презентация Доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации за 2025–2026 годы. Муниципалитеты направили свои предложения в советы муниципальных образований, которые обобщили поступившие материалы. На их основе ВАРМСУ совместно с Президентской академией подготовила Доклад. В соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении ВАРМСУ готовит его ежегодно. Документ направят Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.



«Доклад представляет целостную картину развития системы МСУ. Мы проанализировали не только институциональные изменения – распределение полномочий и финансирование, но и практическую сторону управления: от компетенций муниципальных команд до механизмов вовлечения граждан. Особый акцент сделан на эффективности межведомственного взаимодействия и реализации стратегических проектов, определяющих повестку», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.



На форуме также представили около тысячи муниципальных решений. Они охватывают самые разные сферы – от благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства до экологии и взаимодействия с жителями. В выставочную экспозицию вошли по одной практике от каждого из 89 регионов страны и 50 проектов победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика».



Председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что именно органы местного самоуправления определяют реальное качество жизни в наших городах и селах, превращая бюджетные возможности в конкретные дела.



«За годы работы ВАРМСУ аккумулировала колоссальную базу лучших управленческих практик и стала тем мостом, который соединяет опыт от Калининграда до Владивостока. У нас собраны сотни решений: от создания комфортной среды и развития туризма до поддержки местной экономики», – отметила Ирина Гусева.



Мордовию на стенде выставки представил Рузаевский район с проектом «Муниципальный инвестиционный конвейер: система комплексного сопровождения резидентов ТОСЭР как инструмент диверсификации экономики моногорода». Эта практика выстраивает для бизнеса понятный маршрут с прозрачными сроками и помогает запускать производства без лишней бюрократии. За время реализации проекта в Рузаевском районе достигнуты большие успехи: 15 резидентов работают на Территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка»: 1 935 рабочих мест создано предприятиями-резидентами.



«На форуме мы представили практику, которая стала драйвером экономического развития Рузаевки. Создание ТОСЭР обеспечило приток инвестиций, создание свыше тысячи рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет, что позволяет нам развивать территорию. В рамках ТОСЭР сформированы кластеры современных производств с достойными условиями труда и конкурентной заработной платой. Особенно важно, что многие жители ощутили перемены лично: часть земляков вернулась из других городов и теперь работает дома, рядом с семьёй. Это и есть наша ключевая цель – чтобы у людей была возможность реализовать себя на малой родине», – отметил глава Рузаевского района Александр Юткин.



В тот же день был представлен портал муниципалитеты.рф – сервис, объединяющий базу лучших практик, методические материалы и новости сообщества, а также образовательную платформу «Цифровой университет муниципалитетов» для повышения квалификации служащих со всей страны.

Фото: Администрация Рузаевского муниципального района