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Среди ключевых направлений – снижение административной нагрузки на НКО, расширение финансовой поддержки и вовлечение общественных организаций в реализацию Народной программы партии.
В Москве на площадке кластера «Ломоносов» собрались около 600 лидеров НКО, волонтёров, гражданских активистов, парламентариев, ветеранов СВО, спортсменов и экспертов профильных ведомств. Форум приурочен к 25-летию «Единой России». Его участники обсудили, как помочь общественным организациям развивать проекты, находить партнёров и добиваться изменений на местах.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что с партией сегодня сотрудничают более 11 тыс. НКО. Для них работают центры поддержки гражданских инициатив, проходят «Добрые встречи», юридические консультации и обучение в «Университете НКО». Сторонники направили более 500 тысяч предложений в Народную программу через сайт естьрезультат.рф.
«Партнёрские некоммерческие организации и гражданские активисты каждый день участвуют в решении задач, которые являются приоритетами «Единой России» и государственной политики в целом. Это помощь семьям участников спецоперации и ветеранам, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодёжью. Вместе мы быстрее выявляем проблемы людей и находим самые эффективные решения», – подчеркнул Владимир Якушев.
Часть предложений сторонников уже стала законами и государственными решениями. Пониженные тарифы страховых взносов для социально ориентированных НКО продлили на 10 лет, порог обязательного аудита повысили до 5 млн рублей, а 19 апреля учредили День памяти жертв геноцида советского народа.
Владимир Якушев отметил, что институт сторонников помогает гражданам участвовать в решении государственных задач, находить поддержку для своих проектов и единомышленников по всей стране. Итогом форума стала резолюция, которую планируют подготовить совместно с минэкономразвития России.
Фото: Единая Россия
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