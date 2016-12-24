По поручению Президента России стартовал специальный отбор на программу обучения для бойцов, у которых ещё нет законченного высшего образования. Это шанс получить высшее образование, развить управленческие навыки и построить карьеру в системе госуправления.

После учебы они получат диплом Президентской академии и смогут продолжить служение стране в гражданской сфере. В учебный план входят право, финансы, основы государственного и муниципального управления, проектное и процессное управление, анализ социально-экономических показателей и работа в цифровых системах.

Учеба рассчитана на полное погружение, поэтому слушателям на весь период обучения обеспечат стипендию и проживание. Действующие военнослужащие смогут начать занятия, не увольняясь со службы.

«Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком, ее не получится совмещать с работой. Поэтому продумали введение стипендии для всех участников президентской программы, на весь период обучения — в размере примерно 100 тысяч рублей в месяц. Будет обеспечено проживание», – рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Практическая подготовка включает выездные образовательные модули и наставничество. В роли наставников выступят и выпускники первых двух потоков программы. Они помогут новым слушателям разобраться в задачах государственного управления и подготовиться к работе в регионах.

«Президент поручил создать отдельную программу – для ребят, которые проявили себя на передовой, доказали, что они настоящие герои. Важно, чтобы их опыт и компетенции были востребованы в мирной жизни. Программа "Время героев" дает возможность героям СВО получить необходимые знания, чтобы реализовывать свои таланты уже на гражданской службе», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Один из участников прошлых потоков программы – Иван Волков. За его плечами 20 лет службы в правоохранительных органах и участие в СВО, за которое он отмечен медалью «За отвагу». После возвращения с фронта Иван Петрович работал социальным координатором в Фонде «Защитники Отечества», прошёл обучение по программе «Время героев» и в 2025 году возглавил Краснослободский район

Заявку на отбор могут подать брянские военнослужащие, проявившие мужество и героизм на СВО, со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием. Приём заявок открыт до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф. После регистрации участникам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия