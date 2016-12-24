Электоральная динамика периода выдвижения - Мордовия готова к выборам!

Директор АНО «Народное телевидение Мордовии» Елена Башкирцева:

На днях Центр общественно-политических проектов и коммуникаций опубликовал доклад «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка электоральной динамики», в котором были подведены предварительные итоги этапа выдвижения кандидатов и партий на выборах, назначенных на единый день голосования 2026 года.

Что главное можно сказать, внимательно изучив этот интересный документ - первый месяц электоральной кампании прошел в спокойной рабочей обстановке. Это важно, учитывая, что ситуация, в которой проходят выборы в этом году, существенно отличается от пятилетней давности. И это авторы доклада очень четко аргументируют: «Выборы проходят в иной общественно-политической обстановке, связанной с проведением СВО. Избирательные объединения не могут игнорировать как внешнеполитические вызовы, так и актуальные для общества социально-экономические вопросы, связанные с долгосрочным экономическим прессингом со стороны коллективного Запада. Если во внешнеполитическом контуре подавляющее большинство российских политических партий поддерживает проведение специальной военной операции, то в рамках внутриполитической повестки партий различные подходы в определении ключевых акцентов внутренней политики

демонстрируют широкое разнообразие предлагаемых избирателю сценариев действий и выделяют различные группы избирателей, формируя целевые положения в предвыборной агитации».

Мордовия в докладе тоже упоминается, как регион в котором в 2026 году одновременно с выборами депутатов Государственной Думы пройдут: прямые выборы высших должностных лиц (такое ещё в 8 субъектах Российской Федерации), основные выборы депутатов законодательных органов (такое — в 39 субъектах), выборы депутатов в административных центрах субъектов Российской Федерации - Саранск в числе 10 таких центров по России, а также в числе регионов, где пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Резюмируя перечисленное - в Мордовии в этом году одновременно с федеральными выборами проводятся и региональные выборы нескольких уровней - высшего должностного лица, законодательного органа субъекта и представительного органа административного центра.

Авторы доклада справедливо утверждают, что совмещение выборов традиционно усиливает накал политической борьбы в регионах и позволяет политическим партиям использовать сложные стратегии проведения кампании.

В этой связи нельзя не отметить высокий уровень профессионализма избирательных комиссий, доброжелательную атмосферу, а также конструктивный настрой политических партий и потенциальных кандидатов на выборные должности. Политические партии Российской Федерации активно включились избирательную кампанию. В выборах в Единый день голосования – 2026 принимают участие двенадцать политических партий, в том числе одиннадцать – в кампании по выборам депутатов Государственной Думы. Из 17 политических партий, зарегистрированных в Российской Федерации, еще пять сохраняют возможность принять участие в выборах регионального и муниципального уровней. Такая активность доказывает, что в российской партийной системе существует устойчивое и дееспособное ядро, а консолидация партийно-политического пространства обеспечивается за счет укрупнения партий или естественного прекращения деятельности партийных проектов. В докладе делается акцент на том, что требования к численности, количеству региональных отделений и масштабу участия в выборах не менялись с 2012 года, и целый ряд партий, не получивших поддержки избирателей и не проявлявших активность в электоральном поле, предпочли самоликвидироваться. Продолжают свою деятельность партии, создатели и активисты которых готовы тратить организационные и финансовые ресурсы, выполнять требования законодательства, в том числе по регулярному участию в выборах.

Предварительные итоги этапа выдвижения показывают, что на выборах депутатов Государственной Думы были заверены списки 11 партий по единому федеральному округу. По 225 избирательным округам представили в окружные комиссии документы и были выдвинуты 1717 кандидатов, в том числе 1635 от 11 политических партий, и 80 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

В выборах высших должностных лиц в восьми регионах участвуют 39 кандидатов от 8 политических партий. На выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации уже выдвинуты кандидаты и списки кандидатов от 11 политических партий. На выборах депутатов представительных органов административных центров – 11 партий.

Стоит отметить, что несмотря на масштабность работы Центризбирком продемонстрировал впечатляющую оперативность при приеме, поверке и рассмотрению поданных кандидатами документов, вместе с тем проявив корректность по отношению к партиям, гласность и открытость по отношению к обществу. Вышесказанное в полной мере относится и к работе представителей ЦИК в Мордовии. На выборах депутатов Государственной Думы по Мордовскому одномандатному избирательному округу выдвинуты и зарегистрированы 6 кандидатов. До 5 августа в соответствии с действующим законодательством им необходимо сдать документы для регистрации. Кроме того, Избирательная комиссия Мордовии определила шестёрку кандидатов на пост Главы республики - кстати, в 2021 году на пост главы РМ было выдвинуто 5 кандидатов, зарегистрированы 4. В этом году РИК получила заявления от шести претендентов на пост Главы Мордовии.

Среди них:

Артём Здунов – Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Евгений Тюрин – Мордовское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Дмитрий Массеров – Региональное отделение в Республике Мордовия Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Александр Александров – КПРФ – Мордовское Республиканское Отделение политической партии Коммунистическая партия РФ;

Владислав Тулаев – Региональное отделение в Республике Мордовия Политической партии «Новые люди»

Тимур Гераськин – Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия» в РМ.

Теперь каждому из кандидатов предстоит пройти процедуру сбора подписей муниципальных депутатов. Чтобы быть официально зарегистрированным до 5 августа, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 175 депутатов Мордовии. Вместе с авторами доклада фиксируем факт - все необходимые процедуры периода выдвижения нынешней электоральной кампании прошли в строгом соответствии с законодательной процедурой, открыто и прозрачно. Теперь дело за выдвиженцами, ближайшее время покажет реальный уровень доверия к каждому из выдвинутых кандидатов на всех уровнях.А результаты мы узнаем в Единый день голосования, который в Мордовии, как и во всей стране, пройдет 20 сентября текущего года.