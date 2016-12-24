В систему здравоохранения Мордовии внедряют ИИ-технологии

На сегодняшний день 19 медицинских учреждений республики подключены к платформе «МосМедИИ». Она разработана в Москве для масштабирования опыта внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. На платформе доступны 18 ИИ-сервисов, которые зарегистрированы как медицинские изделия. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность.

«Она позволяет уравнять возможности регионов и Москвы. С ее помощью уже обработано более 16 млн исследований, а ежемесячно врачи анализируют свыше 1 млн снимков. Это в разы больше, чем в столице России», – прокомментировал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ Юрий Васильев.

В числе медучреждений Мордовии, которые сегодня применяют ИИ-технологии, Мордовская республиканская центральная клиническая больница. Заведующий рентгенологическим отделением Марина Макейчева поделилась опытом работы с ИИ-сервисами.

«На платформе обрабатываются такие виды рентгенологических исследований как рентгенография легких, флюорография, маммография, компьютерная томография головы и органов грудной клетки. Искусственный интеллект цветным картированием определяет патологические процессы», – сказала Марина Юрьевна.

Также она сообщила, что на данный момент в Мордовии к рентгеновской информационной системе подключено 60% аппаратов, и работа по подключению продолжается. В том числе планируется переносить данные с передвижных цифровых рентгеновских флюорографов и маммографов в центральный архив медицинских изображений с последующей обработкой искусственным интеллектом. Это заметно облегчит работу врачам-рентгенологам.