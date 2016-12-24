Каждый третий россиянин еженедельно сталкивается с дипфейками – поддельными видео и аудио

Более половины россиян (52%) уже видели дипфейки в соцсетях, а каждый третий пользователь встречает их еженедельно или чаще. По сравнению с сентябрем 2025 года общая встречаемость дипфейков выросла на 9 процентных пунктов и достигла максимального значения за всё время наблюдений. На практике это значит, что синтетический контент перестал быть редкостью и прочно вошел в наш повседневный информационный фон.

Дипфейки – это созданный с помощью технологий искусственного интеллекта медиаконтент (изображения, видео, аудио), который имитирует реальные записи с высокой степенью реалистичности. Видеодипфейки бывают нескольких типов. В одном варианте видео создается с помощью ролика-донора, когда в исходном видео синтетически меняется речь, и слова героя обретают совершенно иной смысл. Также сегодня ИИ-технологии позволяют создавать полностью сгенерированные видео, для которых донор уже не требуется.

Распространение технологии закономерно меняет настроение аудитории. Сегодня 43% респондентов испытывают негативные эмоции при виде такого контента, а более половины (52%) считают его публичное распространение потенциально опасным. Данные основаны на опросе АНО «Диалог Регионы», проведенном 10–14 июня методом River Sampling. В опросе приняли участие 3600 респондентов от 18 лет из восьми федеральных округов. Выборка репрезентативна и соответствует официальной статистике населения России.

На фоне роста числа дипфейков люди становятся более подкованными теоретически. 62% опрошенных знают или хотя бы слышали о технологии (рост на три процентных пункта). Среди них 76% верно определяют дипфейк как ложное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Однако теория часто расходится с практикой. Несмотря на то, что половина респондентов регулярно видит синтетический контент, 73% затруднились бы описать его конкретную тематику или содержание. Простыми словами: человек может знать, что такое дипфейк, но не всегда способен распознать подделку, когда сталкивается с ней в ленте новостей. Этот разрыв указывает на потребность в развитии прикладных навыков медиаграмотности.

Чаще всего, люди ожидают встретить подделку в цифровой среде: на сайтах интернет-СМИ (40%) и на телевидении (30%). При этом аудитория четко понимает мотивы создателей такого контента. На первом месте — мошеннические схемы, политическое влияние и дезинформация. Развлекательный или художественный потенциал технологии респонденты оценивают немногим ниже. Для общества дипфейк сегодня — это прежде всего инструмент манипуляции, а не творчества.

Эмоциональный отклик аудитории на дипфейки остается сдержанным, но тревожным. Доля тех, кто испытывает откровенный негатив, впервые превысила 43% (еще 39% относятся к дипфейкам нейтрально, и лишь 3% — позитивно). Более половины участников опроса (52%) видят в синтетическом контенте реальную угрозу. Главные страхи людей вполне конкретны: введение в заблуждение, искажение картины мира, дискредитация публичных лиц и финансовые мошенничества. Тревога общества связана больше не с самой технологией как таковой, а с тем, как цинично ее используют для манипуляции.

«Увеличение числа людей, которые сталкивались с дипфейками, обусловлено стремительным развитием этой технологии, удешевлением создания видео и в целом доступностью решений, в том числе бесплатных. За полгода в российском сегменте интернета объём дипфейков, созданных с целью дезинформации, на 26% превысил показатели за весь прошлый год, — отмечает заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. — При этом увеличивается не только количество, но и качество сгенерированных видео. Если раньше в дипфейках оставались артефакты вроде пресловутых шести пальцев на руке, то уже сейчас пользователю сложно отличить ИИ-контент от созданного человеком, а скоро генеративные видео станут полностью неотличимы от оригинала. Эта тенденция закономерно приводит к тому, что более половины опрошенных оценивают распространение дипфейков как опасное».

В таких условиях закономерно растет запрос на государственное регулирование: 48% респондентов поддерживают принятие специальных законов, ограничивающих использование дипфейков в противоправных целях. Любопытная деталь: уровень поддержки зависит от глубины знаний. Среди тех, кто лишь поверхностно слышал о дипфейках, за жесткие нормы выступают 58%. А вот среди хорошо информированных пользователей этот показатель ниже — 45%. Базовое знакомство с явлением формирует прямой запрос на защиту, тогда как детальное понимание позволяет оценивать ситуацию более комплексно.

«Исследование показывает, что если раньше дипфейки были эксклюзивным продуктом, о котором мало кто знал, то сейчас они превратились из узкоспециализированного инструмента в массовый информационный феномен. В этих условиях крайне важно активнее ставить вопрос о регулировании, — подчеркивает Тихон Макаров. — Они распространены повсеместно и постоянно используются для манипулирования общественным мнением. Из-за этого, несмотря на то что сама по себе технология создания дипфейков не представляет угрозы, становится все больше людей, которые склоняются к необходимости законодательного регулирования их распространения. По мнению людей, опасность заключается в возможности недобросовестного использования этой технологии. Однако при выработке мер регулирования необходимо найти баланс между защитой от противоправного применения и возможностью использования технологии в позитивных целях, например, в творчестве, так как излишняя зарегулированность может остановить развитие самой технологии».

Масштаб проблемы подтверждается и аналитикой. По данным АНО «Диалог Регионы», за первое полугодие 2026 года в рунете выявлено 788 дипфейков, представляющих высокую социально-политическую опасность. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года было зафиксировано всего 162 дипфейка этой категории. Таким образом, за год число таких подделок выросло почти в 5 раз.

Мишенью для создателей дипфейков становятся самые острые темы. Топ категорий по итогам 2026 года:

1. Политическая сфера, силовики и государственная безопасность — 45,4%.

2. Уровень благосостояния граждан — 24,6%.

3. Социально значимые происшествия — 6,5%.