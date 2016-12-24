Уведомление о жеребьёвке графиков платного эфирного времени в эфире телеканала «Телевидение Саранска»

АНО «ТВС» уведомляет, что жеребьевка графиков платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации в муниципальном эфире телеканала «Телевидение Саранска» по выборам Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Главы Республики Мордовия и депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва состоится:

Дата проведения жеребьевки: «18» августа 2026 г. Время: 14:00 час. Адрес проведения: г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 218.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия на участие в жеребьевке.