В Мордовии продолжается регистрация кандидатов на участие в выборах

18, 19 и 20 сентября в Мордовии, как и по всей стране, пройдут Единые дни голосования. Жители республики будут выбирать нового главу Мордовии, а также депутатов Госсобрания РМ, представительных органов муниципальных образований РМ и Госдумы РФ.

Избирком Мордовии поделился промежуточными результатами избирательной кампании. Так, на должность главы подали заявки 6 претендентов от 6 разных партий. До 5 августа каждый из них должен собрать не меньше 175 подписей муниципальных депутатов.

На посты депутатов в Государственном Собрании Мордовии уже выдвинуто порядка 400 кандидатов от 5 партий. Регистрация продолжается. Помимо этого, пройдет голосование за новых депутатов г.о. Саранск, муниципальных округов, районов и поселений. На их должности выдвинуто свыше 2 500 кандидатов от 5 партий. Замещению подлежат 1 690 мандатов.

На места в Государственной Думе РФ претендуют 6 кандидатов из Мордовии, представляющие 6 разных партий. Всего же, по данным Центральной избирательной комиссии России, на выборы в Госдуму от 11 партий уже выдвинуто больше 3 130 кандидатов по федеральному округу и свыше 1 660 кандидатов по одномандатным округам.