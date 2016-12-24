Делегация Мордовии – на III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Масштабное событие, которое продлится до 22 апреля, объединило на своей площадке представителей муниципального сообщества, федеральных и региональных органов власти, а также свыше 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Запланированы панельные дискуссии, образовательные лектории и мастер-лекции, вручение III Всероссийской муниципальной премии «Служение», форум городов-побратимов, фестиваль культур «Сердце Родины», форум Парков и многое другое.

Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» проводится ежегодно по поручению Президента РФ. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России.

Его участниками стали больше 7 000 человек из муниципального сообщества, в том числе и делегация Мордовии – представители Администрации Главы РМ и Правительства РМ, главы муниципальных районов, городских округов и отдельных поселений. В течение трёх дней они будут обмениваться опытом, делиться успешными практиками и находить решения, которые повысят качество жизни людей

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на форуме, поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих. Прошедший год в Партии был объявлен Годом муниципального депутата. Одна из его целей – усиление внутрипартийной коммуникации

«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», – отметил Дмитрий Медведев.

На форуме также состоится вручение III Всероссийской муниципальной премии «Служение». От Мордовии в топ-110 вошли сразу два проекта: «Сурский рубеж. Километры памяти», «Герои развития муниципалитета»