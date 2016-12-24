Сборная России – третья в медальном зачёте Паралимпиады-2026!

На Игры в Милан поехали всего 6 спортсменов – они завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебро, 3 бронзы. Ещё ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов.
В составе команды было всего шесть спортсменов:
• Анастасия Багиян выиграла три золотые медали в лыжных гонках, став самой титулованной россиянкой Игр;
• Иван Голубков также завоевал два золота на дистанциях 10 и 20 км, несмотря на ошибку в спринте;
• Варвара Ворончихина открыла счет победам России, выиграв два золота, серебро и бронзу в горных лыжах;
• Алексей Бугаев добавил золото в слаломе и две бронзы, обеспечив команде место в топ-3.
Эстафетные команды не могли выступить в полном составе – из-за малой численности российская пара финишировала шестой. Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер не завоевали медалей. Для России это первые Игры с флагом и гимном за 12 лет. Гордимся нашими спортсменами!
