Грантовую поддержку в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» могут получить НКО Мордовии

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров рассказали о запуске грантового конкурса для некоммерческих организаций, направленного на сохранение исторической памяти и гражданское воспитание молодёжи. Заявки принимаются с 4 марта по 2 апреля на сайте Росмолодёжь.Гранты: vk.cc/cV3zGF

«Некоммерческие организации могут претендовать на получение до 2,5 млн рублей, что на миллион рублей больше, чем в 2024 году. Общий объём грантовой поддержки в 2026 году составит 70 млн рублей. Это позволит масштабировать проекты по продвижению наших духовно-нравственных ценностей, популяризации спорта, безопасности и многого другого», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, включая молодёжные и детские общественные объединения (кроме казённых учреждений), зарегистрированные не позднее чем за год до его проведения.

Проекты можно подать по пяти направлениям:

#оживляя_историю – изучение и сохранение местного исторического и культурного наследия, краеведческие экспедиции, музейные экспозиции и архивы.

#помогая_своим – помощь ветеранам и участникам боевых действий, сохранение памяти об их подвигах.

#воспитывая_характер – патриотическое воспитание через военно-спортивное воспитание и допризывную подготовку, а также интерес к разработке и обучению в сфере БПЛА.

#транслируя_ценности – создание интернет-контента и работа в медиа для формирования у молодёжи чувства гордости за страну и уважения к её истории.

#укрепляя_сознание – противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди молодёжи, формирование антитеррористического сознания.