Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Билеты на сеансы раскупались заранее, и во многих кинотеатрах уже увеличивают количество показов, чтобы удовлетворить высокий зрительский интерес.

Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино», который покорил зрителей 1 января 1976 года.

Картина, снятая режиссером Игорем Волошиным, представляет собой современное прочтение сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». История рассказывает о деревянном мальчике, который отправляется в полное приключений путешествие, чтобы доказать свою ценность и вернуть безусловную любовь отца, папы Карло.

По оценкам, его посмотрели около миллиона зрителей. Главную роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко, используя технологию захвата движения.

В ролях также снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и Федор Бондарчук, который сыграл Карабаса-Барабаса.