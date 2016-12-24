Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Буратино», снятого Игорем Волошиным по мотивам книги Алексея Толстого...
Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.
Билеты на сеансы раскупались заранее, и во многих кинотеатрах уже увеличивают количество показов, чтобы удовлетворить высокий зрительский интерес.
Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино», который покорил зрителей 1 января 1976 года.
Картина, снятая режиссером Игорем Волошиным, представляет собой современное прочтение сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». История рассказывает о деревянном мальчике, который отправляется в полное приключений путешествие, чтобы доказать свою ценность и вернуть безусловную любовь отца, папы Карло.
По оценкам, его посмотрели около миллиона зрителей. Главную роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко, используя технологию захвата движения.
В ролях также снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и Федор Бондарчук, который сыграл Карабаса-Барабаса.
Поделиться в соц. сетях:
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Буратино», снятого Игорем Волошиным по мотивам книги Алексея Толстого...
В Якутии прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованного Всероссийской...
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поделился промежуточными итогами работы по обновлению российских дорог. Он сообщил, что на...
Владимир Путин провел встречу с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. В первую очередь они обсудили результаты...
Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда...
В координационном центре Правительства РФ организовано аналитическое сопровождение для вопросов и предложений, поступивших в ходе Прямой...