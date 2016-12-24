Жителей республики приглашают на мероприятия в рамках проекта #СемьяМордовии

Культура

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Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи

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