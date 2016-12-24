В Единой биометрической системе зарегистрировались почти семь миллионов человек

В России работает Единая биометрическая система, которая позволяет легко и быстро предоставлять гражданам различные услуги, такие как бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и другие.

«Биометрия – это один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования – это добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг», – комментирует Зампредседателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

На сегодняшний день количество зарегистрировавшихся в системе составляет порядка 7 млн человек. За последний год этот показатель вырос почти в 4 раза – в июле прошлого года количество пользователей составляло 1,8 млн.

Зарегистрироваться в системе можно в отделениях уполномоченных банков или через приложение «Госуслуги биометрия», доступное на всех платформах. Затем каждый пользователь может сам управлять своими данными, к примеру, отозвать согласие на их обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

За все время россияне воспользовались биометрическими сервисами больше 100 млн раз. Самыми востребованными услугами стали оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание и дополнительная защита личного кабинета на «Госуслугах».