В Мордовии сдали в эксплуатацию 45 новых лифтов в МКД

По информации Республиканского Фонда капитального ремонта, в текущем году в многоквартирных домах под замену пойдут 107 лифтов, которые проработали более 40 лет. При этом, 45 новых подъемников уже сданы в эксплуатацию.

На эти работы по программе капитального ремонта выделено свыше 235 млн. рублей. В целом в нашей республике предстоит обновить лифтовой парк из более чем 500 единиц.

Работа по замене устаревшего оборудования идет по всей стране. Регионам дано поручение завершить замену отслуживших свой век лифтов до 15 февраля 2030 года.