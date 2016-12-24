Добровольцы Мордовии ежедневно плетут маскировочные сети для военнослужащих в зоне СВО

Ольга Гаврилова уже более двух лет участвует в волонтерском движении «ZOV Масксети Саранск». За это время инициатива объединила более 200 жителей Мордовии. Добровольцы ежедневно плетут маскировочные сети для военнослужащих в зоне СВО, откликаясь на просьбы бойцов с передовой. К маю 2025 года было сплетено уже более 2000 масксетей.

Несмотря на занятость на основной работе, волонтеры находят время и силы для этого важного дела. Они готовы жертвовать сном и отдыхом, понимая, что их сети помогают спасать жизни. Каждый волонтер самостоятельно определяет свое участие - некоторые посвящают плетению по 6-8 часов в день, другие приезжают после работы и задерживаются допоздна.

До конца сентября волонтеры планируют изготовить и передать на передовую 250 маскировочных сетей. Эта инициатива объединила многих жителей Мордовии, которые своим трудом вносят вклад в обеспечение нужд российских военнослужащих. Народный фронт призывает всех жителей не оставаться в стороне и присоединяться к плетению сетей.

Поддержать наших военнослужащих можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya.