Жители Мордовии в июле перечислили мошенникам более 100 миллионов рублей

В МВД по РМ суммировали июльские потери жителей Мордовии от различных вариантов дистанционного мошенничества. За этот месяц в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились более 160 местных жителей, которые лишись почти 105 миллионов рублей.

Самым распространенным способом совершения преступлений являлся перевод сбережений на так называемый резервный счет и оформление кредитов неизвестными на жителей региона. Подобным образом более 100 человек лишились порядка 78,5 миллионов рублей.

Еще 20 человек перечислили мошенникам около 20 миллионов под предлогом трудоустройства и инвестирования денежных средств.

Пять миллионов рублей 30 потерпевших потеряли во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях, на платформе популярных маркетплейсов.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.