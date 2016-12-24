В Мордовии активно создается инфраструктура для комфортного пребывания семей с детьми

В Мордовии в вузах, торговых центрах, на предприятиях и спортивных объектах открываются комнаты матери и ребенка. Тренд на создание комфортных условий для пребывания семей с детьми в любом месте – учреждении, образовательной или спортивной организации, торговой точке или общепите – сейчас очень актуален. Это одно из приоритетных направлений в работе комиссии Госсовета России по направлению «Семья», которую в апреле этого года по решению Президента России возглавил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Создавать условия для семьей с детьми мы должны, реализуя принцип семейноцентричности. Не только нацпроект «Семья», а все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии – все, что связано с созданием рабочих мест, с обучением детей, с комфортным пребыванием семей в отпуске, на работе, в обычной жизни», - подчеркнул Артём Здунов.

Посыл о создании удобной семейной инфраструктуры поддержали многие учреждения республики. Например, ведущий вуз Мордовии, МГУ им. Н.П. Огарева, оборудовал современную просторную комнату матери и ребенка на «Огарев Арене».

Такое же пространство открылось в Саранском кооперативном институте. В рамках реализации национального проекта «Семья» и программы Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться» здесь также открыта группа временного пребывания для детей студентов и сотрудников. Главная цель – поддержка студенческих семей.

Крупные торговые центры столицы Мордовии также не оставили без внимания эту тему. Удобные и функциональные комнаты появились в ТРЦ «Сити Парк» и РИО, ТК МАКС. Такая инфраструктура для малышей и их родителей есть в саранском аэропорту, спорткомплексе «Мордовия» и на многих других объектах. Большинство вновь открывающихся заведений общепита сразу же берут этот тренд на вооружение.

Промышленное звено – тоже в этой повестке. Например, на «Оптикэнерго» оборудован спортивный зал, где сотрудники могут заниматься вместе со своими семьями, а на «Ковылкинском электромеханический заводе» - спортивная и детская игровые комнаты.

Важнейшее направление – образовательная инфраструктура. При поддержке Министерства просвещения России Мордовия активно участвует в программах нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» - с 2025 по 2027 годы будет капитально отремонтировано 75 зданий республиканских образовательных учреждений. На эти цели будет привлечено почти 7 млрд федеральных средств.

В этом году капремонт проходит на 14 объектах: это 10 школ, два детских сада и два учреждения профессионального образования. В Саранске ремонтируются школы №8 и №18, также ремонт ведется в Рождественской школе Ичалковского района, Барашевской школе Теньгушевского района, Поселковской школе №2 Атяшевского района, Белозерьевской школе Ромодановского района, Теньгушевской школе, Торбеевской школе №1, Атюрьевской школе №2, Кочкуровской школе.

В детском саду № 55 г. Саранска, Зубово-Полянском детском саду № 3, Саранском государственном промышленно-экономическом колледже и Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности тоже активно ведутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, в этом году в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Саранске начато строительство многопрофильной средней общеобразовательной школы №9 на 510 мест.

Мордовия – республика для семьи!