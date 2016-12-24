В Мордовии запущен фото-проект семейной социальной рекламы

Республика Мордовия взяла курс на повышение рождаемости, поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации. Президент России обозначил главную задачу для всей страны: «Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России».

Глава Мордовии Артём Здунов не раз подчеркивал, что многодетным семьям и тем, кто принимает решение о рождении ребенка, должно быть обеспечено почетное и внимательное отношение всего общества, каждого человека – семьи с детьми всегда должны быть на виду.

На минувшей неделе в столице Мордовии запущен проект #МордовияКурсНаРождаемость – на остановках общественного транспорта Саранска появились плакаты про ценность семьи, рождение детей, важность поддержки больших семей. Идея проекта родилась в Ямало-Ненецком автономном округе у молодежного движения (Ямолод) и российской арт-команды «ЭТО ЗНАК». Наша республика продолжила эту успешную региональную практику, добавив в оформление национальный колорит. Уже сейчас постеры по семейной тематике размещены на 40 остановочных павильонах Саранска, еще 30 остановок будут задействованы в ближайшее время – на них появится информация о наиболее существенных мерах поддержки будущих родителей, молодых семей с детьми и многодетных.

Баннеры со слоганами о детях, семье и счастье материнства и отцовства пользуются популярностью у жителей и гостей Саранска. «Красивые и заряжающие постеры – сделали несколько снимков на их фоне! Идея – замечательная, мы – за большую семью», - поделилась эмоциями семья Кияйкиных, в которой четверо детей.

Напомним, в текущем году Артём Здунов по поручению Президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья». Комиссией ведется значительная работа по поиску лучших практик и мер поддержки семей с детьми, многодетных семей во всех регионах страны. Наиболее действенные из них будут масштабированы на федеральном уровне.

В Мордовии за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза. Сегодня в республике семьям с детьми предоставляется широкий спектр региональных мер социальной поддержки – их более 30. Начиная от выплаты различных пособий до создания новых мест в образовательных учреждениях, помощи в улучшении жилищных условий, предоставления земельных участков.

Республика сохраняет уникальную программу предоставления социальных выплат на погашение ипотечного кредита при рождении каждого ребенка. За 10 лет выплаты предоставлены почти полутора тысячам семей с детьми, в том числе двумстам семьям с четырьмя и более детьми ипотечный кредит был погашен полностью.

Работает программа республиканского материнского капитала, ежегодно почти 600 многодетных семей используют эти средства по различным направлениям. В том числе в рамках программы «Семейная ипотека» – теперь она доступна и для покупки жилья на вторичном рынке в отдельных городах республики.

С 1 ноября этого года в республике запускается новая программа – семьям работников бюджетной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и связывают свое будущее с Мордовией, будут предоставлять квартиры для проживания (по договорам найма и с правом выкупа). Главное условие – рождение ребенка.

Благодаря национальному проекту «Семья» с этого года в Мордовии введен еще ряд новых мер поддержки. В частности, единовременная выплата (300 тысяч рублей) при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье (до 35 лет), а также выплата в 100 тысяч рублей, если первый ребенок родился у женщины в возрасте до 25 лет – сейчас получателей этой меры поддержки уже около 30.

Вузы Мордовии реализуют проект «Помоги маме учиться», благодаря которому появляются группы кратковременного пребывания детей, комнаты матери и ребенка.

В числе первых в Мордовии появился «Корпоративный демографический стандарт». Он призван дополнить государственную помощь, сделав её более адресной и ориентированной на потребности родителей. Речь идет о гибком графике, сокращенном рабочем дне при полной его оплате, льготных путевках в оздоровительные лагеря и многом другом.

“Большая, крепкая семья – главная ценность общества и в целом страны в современных реалиях, - отметил Глава Мордовии Артём Здунов. - Семейноцентричность – это то, чему все мы сейчас должны уделять самое большое внимание. Поэтому задача всей команды нашей огромной страны и моя, как руководителя комиссии Госсовета по направлению «Семья», - выполнить поручение нашего Президента: сделать большую традиционную семью модным трендом. Будем развивать систему поддержки семьей с детьми, внедрять корпоративные программы и создавать сбалансированные условия для работы и семьи, укреплять традиционные семейные ценности. Почетное и внимательное отношение к семьям в обществе, каждого человека, в любых структурах, учреждениях и на предприятиях – вот наша цель».

Мордовия – республика для семьи!