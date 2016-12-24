В Саранске ведется масштабная реконструкция дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Его цель – улучшить условия проживания людей «серебряного возраста». В рамках проекта в настоящее время ведется масштабная реконструкция Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Работы выполняются в соответствии с графиком. Строительная готовность объекта составляет 27 процентов. Сейчас проводятся кровельные работы, строительство пристроек и внутренние отделочные работы. Кроме того, проведен монтаж котельной, установка дизель-генератора на случай отключения электричества.

После реконструкции дом-интернат сможет принять 105 человек. Для них создадут комфортные условия. Увеличится жилая площадь спальных корпусов. Комнаты в обновленном социальном учреждении будут рассчитаны на 1-3 человек. Каждая спальня совмещена с санузлом и прихожей. Также появятся уютные гостиные на 6 человек и бытовые помещения для самостоятельной стирки и приготовления пищи.

Дом-интернат сохранит любимый постояльцами яблоневый сад, планируется высадить новые фруктовые деревья. Появятся беседки, спортивно-оздоровительная площадка, прогулочные дорожки, теплица.

Реконструкция завершится в 2027 году. Она повысит качество предоставляемых услуг и создаст безопасные условия для проживания.