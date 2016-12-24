Цифровая трансформация и сохранение культурного наследия в Мордовии

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина проводит масштабную работу в рамках национального проекта «Семья» по сохранению культурного наследия и популяризации отечественной литературы.

Особое внимание уделяется цифровизации фондов библиотеки. Среди них уникальные книжные памятники и редкие издания. Создание цифрового архива делает знания и культурное наследие доступными для широкой аудитории. Это помогает воспитывать уважение к истории семьи и народа. Современные информационные технологии открывают новые возможности для семейного чтения и совместного изучения литературы.

Библиотека активно участвует в реализации национальных проектов. В 2024 году было проведено 35 онлайн-трансляций на платформе PRO.Культура.РФ и опубликовано 240 материалов о мероприятиях библиотеки. В Реестр книжных памятников Российской Федерации было внесено 82 новых экземпляра, из них 5 — документы. Также внесены изменения в записи для трёх книжных памятников, а 13 памятников были просмотрены постранично с подготовкой экспертных заключений. Проектным офисом были внесены изменения в записи реестра для семи книжных памятников. Подготовлен контракт с Российской государственной библиотекой на оцифровку.

В 2025 году отобрано 20 изданий с признаками книжных памятников. Просмотрено постранично 14 из них, внесены дополнительные сведения в базу данных «Редкая книга». Также переведены в электронную форму 7 PDF-файлов с изданиями первых региональных типографий России.

За период с 2019 по 2024 годы библиотека оцифровала 40 книжных памятников. Сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий отсканировали 1603 документа (40 405 страниц), включая газету «Красная Мордовия» и редкие издания. Редактированы и проверены 412 документов (32 613 страниц), а 2694 документа выгружены в Электронную библиотеку.