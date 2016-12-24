В Рузаевке провели очередной рейд по выявлению подростков, незаконно управляющих мототранстпортом

24 июля в Рузаевке состоялся очередной профилактический рейд, организованный сотрудниками ГИБДД и специалистами районной администрации. Цель – выявление подростков, незаконно управляющих мототранстпортом.

Мероприятие проводилось с одиннадцати вечера до часу ночи. За это время нарушений зафиксировано не было.

- Сегодняшний рейд решили провести в ночной период. Нарушений мы не выявили. Возможно, это связано с тем, что наши предыдущие рейды дали свой результат, - отметила начальник отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рузаевского района Елена Немудрякина.

Рейды по-прежнему остаются одной из действенных мер профилактики, направленной на предотвращение нарушений среди несовершеннолетних.