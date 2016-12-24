С начала года в Мордовии СНИЛС получили 2 326 новорожденных детей

Такие цифры приводит региональное отделение Социального фонда по Мордовии. С начала 2025 года в республике было открыто 2 326 лицевых счетов с постоянным страховым номером на новорожденных. Услуга была оказана в проактивном режиме, родителям не пришлось самостоятельно обращаться в фонд.

В Социальном фонде рассказали о процедуре открытия лицевых счетов. СНИЛС оформляется ребенку сразу после поступления из ЗАГСа информации о рождении. Затем уведомление со страховым номером малыша направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Важно, чтобы анкетные данные мамы полностью совпадали с данными ЗАГСа и регионального Отделения Соцфонда. Если женщина поменяла фамилию, но не актуализировала сведения на портале госуслуг, СНИЛС ребенка может не отразиться в ее личном кабинете.

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг или ребенок был усыновлен, то для получения СНИЛС нужно самостоятельно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Мордовии или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В этом случае страховой номер оформляется на основании предоставленных документов и выдается в день обращения.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) состоит из 11 цифр и присваивается один раз на всю жизнь. Он не меняется при утере документов или смене ФИО.

СНИЛС малыша необходим родителям для получения материнского капитала и полиса ОМС, прикрепления к поликлинике, принятия в детский сад, а также для оформления социальных выплат на детей. Взрослым он требуется для трудоустройства, формирования пенсии, получения государственных услуг, оформления льгот и пособий.