Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Уважаемые работники органов следствия и ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Служба в следственных органах требует высокого профессионализма, мужества, честности и готовности к решению самых сложных задач. Следователи Мордовии в полной мере проявляют эти качества.
Вы стоите на страже закона, обеспечиваете общественную безопасность и социальную стабильность, пресекаете криминал и коррупцию. В современном мире, с быстрым развитием технологий, возникают новые угрозы. Вы эффективно противостоите им, совершенствуя методы работы. Всегда придерживаетесь принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.
Благодарю вас за службу! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных достижений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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