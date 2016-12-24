Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации

Уважаемые работники органов следствия и ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Служба в следственных органах требует высокого профессионализма, мужества, честности и готовности к решению самых сложных задач. Следователи Мордовии в полной мере проявляют эти качества.

Вы стоите на страже закона, обеспечиваете общественную безопасность и социальную стабильность, пресекаете криминал и коррупцию. В современном мире, с быстрым развитием технологий, возникают новые угрозы. Вы эффективно противостоите им, совершенствуя методы работы. Всегда придерживаетесь принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Благодарю вас за службу! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных достижений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов